倫敦希斯羅機場提早恢復運作 旅客怨應變措施不足

2025/03/22 05:15

〔中央社〕歐洲最繁忙的機場倫敦希斯羅國際機場20日深夜因為鄰近變電所失火影響供電，原宣布今天關閉至深夜11時59分，但英國航空公司（British Airways）傍晚宣布，經安全評估，有8個長途航班已獲准自今晚7時陸續起飛。

英國航空公司的資料顯示，這8個航班目的地及轉機地點包含南非、新加坡、沙烏地阿拉伯、澳洲、阿根廷、巴西。傍晚6時許，一架英國航空公司的飛機首先降落機場。

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希斯羅機場（Heathrow Airport）下午發布聲明表示，機場預期明天即可完全恢復正常運作。聲明提到，機場將優先處理含傷病旅客及被迫在其他國家降落的班機。

機場指出，希斯羅是歐洲最繁忙機場，用電量堪比小型城市，完全恢復安全運作需要時間。

在此之前，英國國家電網公司（National Grid）下午2時許宣布，經重新調配電網，已對所有受失火變電所影響的用戶恢復供電，包括機場部分供電。

20日深夜發生的意外事故波及原定在希斯羅機場起降至少1300個航班、近30萬名旅客，以及10萬家戶用電。

原定飛往希斯羅的班機被移轉至英國境內其他國際機場降落，或者法國、荷蘭、德國、西班牙、愛爾蘭等其他歐洲國家，甚至被迫掉頭飛回原點。

今天上午11時許，在變電所起火燃燒約11小時後，倫敦消防局（London Fire Brigade）副局長史密斯（Jonathan Smith）告訴現場記者，起火源是一組含2萬5000公升冷卻油的變壓器，冷卻油全面起燃，歷經10多個小時仍有約10%在燃燒。火勢在早上8時已獲控制，有70多名消防員參與滅火。

中央社記者走訪現場，在至少一公里外即可聞到異味。警方在變電所外圍約300公尺處拉起封鎖線，嚴格管制出入，包括已被疏散的約150名周邊居民及其他人。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）中午左右發布聲明指出，警方與消防局正調查失火原因。考量意外發生地點及事故對國家關鍵基礎設施的衝擊，警方的反恐指揮部（Counter Terrorism Command）正領導調查工作。反恐指揮部擁有的專業資源和能力有助調查加速。

聲明強調，儘管目前未發現相關罪行跡證，警方對任何可能性皆抱持開放態度。

不過，無論是否與恐怖攻擊、甚至如部分評論懷疑的俄羅斯顛覆破壞活動有關，一場變電所失火即足以導致重要國際機場全面關閉，在英國引發熱議，不少人質疑國家關鍵基礎設施韌性不足。

國會下議院交通事務委員會主席吉百利（Ruth Cadbury）告訴英國廣播公司（BBC），希斯羅機場供電過度依賴單一變電所，這確實有韌性疑慮。

吉百利另指出，區域電網容量可能不足，特別是希斯羅機場所在的西倫敦周邊幾個區域，有數座資料運算中心，它們的用電量十分可觀。

不過，機場仍有必要回應，是否事先通盤思考過電力供應等基礎設施韌性問題。吉百利說，委員會將擇期舉行調查聽證。

國際航空運輸協會（IATA）今天以理事長華爾希（Willie Walsh）名義發布措辭嚴厲的聲明，強調希斯羅機場是具國家與全球重要性的關鍵基礎設施，為何疑似完全仰賴單一電力供應源、沒有其他選擇。一旦這項質疑獲證明為真、顯示機場失職，誰該為大量旅客受影響負責。

聲明指出，責任分擔必須更公平，不能僅由航空公司承擔代價，否則希斯羅機場將「缺乏追求進步的動力」。

機場公司執行長沃德百（Thomas Woldbye）傍晚接受媒體採訪時坦言，供電問題確實是機場的脆弱環節。

不過，他強調，變電所發生的是重大事故，不是小型火災；機場失去的電力「相當於一個中型城市」。

此外， 機場的備援系統確實正常運作，只不過「規模不足以支撐整個機場」。一般情況下，總計有三個變電所及一組備援變壓器支持機場運作。公司只會在有「重大安全顧慮」時，才會選擇關閉機場。

沃德百說，考量事故規模及嚴重程度，以及支持機場運作的「數以千計」系統、必須在關機又重新啟動後確保它們的安全性，機場事實上恢復得很快，儘管確實需汲取教訓。

關於賠償問題，沃德百說，有既定程序可依循，但今天發生的意外事故，責任不在機場。

對旅客而言，賠償或許已是次要問題，當下更令人焦慮的是情況不明朗。

原定下午1時搭機返回美國的旅客卡諾（Juan Cano）中午左右接受中央社採訪時說，他預期機場有發電機可供電，但情況不明朗，不知該等多久。

他說，航空公司僅告知機場關閉，未提醒暫時不需前往機場。他原本期待先到機場再說、或許有機會盡快搭機離境，但現在只能苦等航空公司安排。

卡諾認為，像希斯羅機場這樣資本以億計的大公司，必須有備援供電系統可隨時上陣。他可以理解因為恐攻威脅關閉整座機場，但若僅是電力中斷，則應有能力即刻恢復供電、讓機場繼續運作。

原定一早飛舊金山的英國民眾華森（Andrew Watson）今天曾試圖前往機場，但在外圍就被擋下，大眾交通運輸網也受干擾。

他說，機場得有備用供電系統，今天發生這樣的機場關閉事件實在荒謬。（編輯：徐睿承）1140322

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