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    埃及紅海驚魂！觀光潛水艇沉沒釀6死 39名遊客全數獲救

    一艘名為「辛巴達」的觀光潛水艇週四上午在埃及紅海海域發生沉沒事故，造成6名俄羅斯遊客罹難，其中包括2名兒童，而其餘人員全數獲救。（法新社）

    一艘名為「辛巴達」的觀光潛水艇週四上午在埃及紅海海域發生沉沒事故，造成6名俄羅斯遊客罹難，其中包括2名兒童，而其餘人員全數獲救。（法新社）

    2025/03/28 09:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一艘名為「辛巴達」的觀光潛水艇週四上午在埃及紅海海域發生沉沒事故，造成6名俄羅斯遊客罹難，其中包括2名兒童，而其餘人員全數獲救。

    綜合外媒報導，事發時間為當地上午10點，船上共載有50名人員，45名來自俄羅斯、印度、挪威和瑞典不同國籍的遊客，以及 5名埃及船員。除罹難者外，其餘遊客全數獲救，另有9人受傷，其中4人傷勢嚴重。潛水艇上的5名埃及籍船員也已安全脫困。

    初步調查指出，潛水艇疑似撞上珊瑚礁後在約20公尺深的海域失去壓力並下沉。紅海省省長哈納菲證實，該潛水艇為埃及業者所有，持有正式營運許可，船長亦具備相關執照。據了解，該地區近期事故頻傳，光是去年6月與11月就各發生一次遊船翻覆事件，均因巨浪導致嚴重死傷。

    觀光業向來是埃及經濟的命脈之一。根據聯合國統計，2024年埃及旅遊收入高達141億美元，位居非洲之首，更是蘇伊士運河收入的兩倍。其中，俄羅斯遊客的比例逐年上升，已成重要客群。

    目前，埃及當局正與船員展開深入調查，以釐清事故的確切原因。大部分獲救旅客已被安置至紅海度假勝地胡加達的飯店與醫療機構，接受妥善照護。

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