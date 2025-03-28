北部、東部今起濕冷至清明前 氣象粉專曝下週連假期間天氣

「天氣風險 WeatherRisk」表示，東北季風增強中，北東陰短暫雨中南部維持晴到多雲，氣溫越晚越低，這波影響時間預計到下週清明連假以前，直到清明連假期間，東北季風減弱且天氣轉好以後才會逐漸回升。（資料照）

2025/03/28 10:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天開始將陸續有鋒面通過及東北季風增強，對台灣天氣造成影響。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，東北季風增強中，北東陰短暫雨、中南部維持晴到多雲，今天氣溫越晚越低，這波影響時間預計到下週清明連假前，直到清明連假期間東北季風減弱且天氣轉好以後才會逐漸回升。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，過去幾天提到的鋒面系統已經在凌晨到清晨期間通過臺灣北部，將繼續往南移動，由於結構偏弱，對流雲系發展不明顯，因此降雨比預期來得更少。

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預估後續受東北季風影響，在迎風面北部、東半部都持續是陰天，局部地區還是會有短暫雨機會，但降雨強度偏低，中南部地區後續受到鋒面尾端結構通過的影響，還是會有雲量增多的機會，少數地區可能會有些飄雨，不過整體的天氣仍是晴到多雲，降雨相對少且不明顯。

粉專指出，今天白天期間氣溫回升都不太明顯，高溫僅在20度左右，甚至還會繼續往下降，陰冷的感受與昨天以前的晴暖差異非常大，要注意穿著保暖，預估北部市區夜間氣溫會下探到15至16度，郊區會再低2至3度左右；中南部地區目前氣溫相對偏高，預估中午以前氣溫都會再繼續攀升，中部高溫仍可達27至30度，南部可達30至32度，不過下半天到夜間也會逐漸降溫，晚間氣溫就會明顯偏涼甚至有冷意，中部低溫會降到16至18度，南部18至20度。花東地區的氣溫變化大致與中部地區相似，白天期間仍相對偏暖，高溫還是有26至29度，夜間低溫下探至17至19度左右。

粉專續指，從今天開始到一直到下週清明連假以前大致都持續著東北季風環境，明天會開始有華南雲系東移帶來水氣，北部、東半部維持陰雨天氣，中南部多雲到晴，山區附近也會有零星短暫雨機會。明晚開始到下週一中北部、東半部都會是比較普遍的陰雨天氣，南部地區偶爾也會有局部短暫雨，但仍是以山區附近較容易受影響。下週二至三北部、東半部及各地山區都還是維持有局部短暫雨機會。下週四開始的清明連假目前看水氣仍然稍多，不過東北季風已經減弱，因此雲量偏多容易下雨的位置會偏向東半部及各地山區，其他平地區域是否會受影響仍有較大的不確定性，還是需要繼續追蹤觀察。

粉專提醒，在此段期間北部地區受到冷空氣配合陰雨天氣影響，氣溫感受會像是又回到秋冬季節，持續濕冷，要到清明連假期間，東北季風減弱且天氣轉好以後才會逐漸回升。而越往南走受冷空氣影響越小，且天氣也較為穩定，白天氣溫相對較舒適或溫暖，但早晚期間依然會有比較明顯的低溫出現，雖然不到非常寒冷，不過在南來北往或日夜交替時，仍要注意氣溫差異。

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