曼谷大樓崩塌！泰國調查中企承建建材 已知2種鋼材不合格

中企承建的審計署30層辦公大樓在28日的地震中被震垮。（歐新社）

2025/04/01 06:35

首次上稿 03-31 23:03

更新時間 04-01 06:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸中部28日下午發生芮氏規模8.2強震，導致距離震央千里外、泰國曼谷一棟興建中的大樓崩塌，後續被證實該大樓是由中企承建的審計署30層辦公大樓，泰國工業部派出小組調查該大樓是否存在使用鋼材品質低劣或工程設計不良等問題，昨天（3/31）晚間初步結果出爐，已發現2種鋼材不合格。

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由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建的審計署大樓，在28日的強震中崩塌，最新消息指出造成至少14人罹難，目前還有數十人受困。該大樓瞬間倒塌的影像畫面曝光後，中國豆腐渣工程再度掀起國際熱議，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）29日下令政府機構在1週內釐清這棟高樓被震垮的原因。

泰國工業部部長艾卡納（Akanat Promphan）30日帶隊到現場初步勘驗，並採集建材樣本帶回分析。艾卡納向在場媒體直言，他懷疑該大樓使用了不合格的鋼材，過去半年，工業部一直取締生產不合格鋼材的業者，當中許多工廠使用的是從中國整套搬移過來的舊式生產流程與設備，導致鋼材品質不符檢驗標準。

根據泰媒《khaosod》報導，工業部公布該大樓工地初步蒐集到28種鋼材品質檢驗結果，參與檢驗工作的包括泰國工業標準研究院（TISI）、泰國鋼鐵協會理事長Wirot Rojanawatthanacha、國家金屬與材料技術中心主任Temsak Srikirin等多名鋼材專家。初步結果顯示，蒐集到的28種鋼材中，有2種鋼材不合格，他們還將進一步到現場蒐集更多樣本進行測試。

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