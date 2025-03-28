藍委翁曉玲要求《雅琴看世界》停播 吳靜怡批踐踏媒體自由

知名女主播張雅琴主持的《雅琴看世界》昨遭國民黨立委翁曉玲（見圖）點名應該停播。媒體人吳靜怡發文質疑，國民黨一邊喊「言論自由」挺亞亞，一邊又「踐踏媒體自由」，憑什麼在國會要求監管單位關閉指定節目。（資料照）

2025/03/28 09:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名女主播張雅琴主持的《雅琴看世界》昨遭國民黨立委翁曉玲點名，認為該節目被大量申訴未經事實查證，要求NCC應對其進行停播。媒體人吳靜怡發文質疑，國民黨一邊喊「言論自由」挺亞亞，一邊又「踐踏媒體自由」，憑什麼在國會要求監管單位關閉指定節目。

針對國民黨立委翁曉玲昨點名《雅琴看世界》應該停播，張雅琴也在節目上怒嗆：「我的回應是，翁曉玲應該下台」。張雅琴批評，現在藍白痛恨台灣政府，誰敢挑戰，就想方設法把人弄死，對於翁曉玲她也怒嗆「我張雅琴不是那麼好弄死的，我今天坐在這個主播台上多少年，你知道嗎？我又不是憑著我的貌美，我憑的是我的腦子啊跟我的良心啊」。

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吳靜怡在臉書發文質疑，「請朱立倫看好你提名的立委翁曉玲，憑什麼要《雅琴看世界》關台？」她批評國民黨一邊喊「言論自由」挺武統的亞亞，一邊卻是「踐踏媒體自由」，在國會要求監管單位關閉指定節目，請問憑什麼？

吳靜怡指出，《雅琴看世界》說了什麼比武統言論更可惡的言論，危害了我們中華民國任何一位人民的生命利益嗎？並指「張雅琴女士擔任主播的資歷，跨越所謂藍綠光譜的電台，專訪對象不只各政黨領袖亦包含國際級要腳，用心製播新聞內容，陪伴許多觀眾的每一天，但卻讓翁曉玲這位大耍官威的立委用口舌利劍公然傷害！」

吳靜怡也質疑，「請問翁曉玲法學博士，要不要幫李孝亮先生義務辯護？」、「領銜人李孝亮遞交的第一階段連署書錯假率高達4成，也就是10份就有4份是寫錯或是造假嫌疑，甚至一百零八條好漢皆已死亡，全台灣國民黨相關組織連署『死亡軍團』開始要被檢調搜查，追尋這些是突然的自然死亡又或者是抄襲名冊之嫌」，「李孝亮是一位南門郵局、北門郵局都會搞錯的孩子，她的母親公開寫了一封信，應該是要呼籲國民黨高層要負責任，而不是給這位年輕剛入黨的孩子扛下可能即將要面對的罪刑」。

吳靜怡在文末也說，「李媽媽，現在您的兒子不是要不要繼續進行二階連署的行動問題，而是要找一位厲害的律師，畢竟可能犯的罪已經成為事實」、「翁曉玲是目前國民黨從憲法法庭就征戰無數的法學博士，黃國昌亦是，推薦給您」。

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