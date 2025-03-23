台南10區3/25、3/26停水降壓 時間長達30小時

台南市3月25日上午9點起連續30小時停水、降壓，受影響範圍多達10個行政區。（台南市政府提供）

2025/03/23 18:31

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣自來水公司為配合內政部國土管理署河川治理排水箱涵改建，台南市10個行政區將自3月25日9時至3月26日15時停水、降壓施工30小時。為避免影響住宿旅客，觀旅局通報旅宿業，籲請旅宿業預作儲水準備並提前因應。

觀旅局長林國華指出，本次工程影響供水區域包含東區、中西區、北區、永康區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區、新化區、左鎮區等10個行政區，影響範圍相對較大，其中中西區、北區更是台南旅宿業重鎮。

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林國華提到，考量停水及降壓範圍內旅宿業眾多，且預估停水時間高達30小時，為避免影響旅客住宿權益，呼籲旅宿業主動通知住宿旅客，並建議至少於停水前6小時完成儲水。

另外，儲水容器也應加蓋以避免病媒蚊孳生。同時務必於停水前關閉抽水馬達電源，避免馬達空轉而發生火警。如容器係以水龍頭使用橡皮管接水，勿將橡皮管浸於容器水中，以免停水致虹吸作用產生二次污染。

恢復供水後，也務必將全部水閥打開排氣，以加速恢復供水。送水初期可能水質較為混濁，建議稍待水質清澈後再使用。

台南市3月25日上午9點起連續30小時停水、降壓，旅宿業集中的市區建議提前6小時完成儲水。（台南市政府提供）

台南市3月25日上午9點起連續30小時停水、降壓，受影響範圍多達10個行政區。（台南市政府提供）

台南市3月25日上午9點起連續30小時停水、降壓，受影響範圍多達10個行政區。（台南市政府提供）

台南市3月25日上午9點起連續30小時停水、降壓，受影響範圍多達10個行政區。（台南市政府提供）

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