為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中配小微、恩綺被限令3/31前離境 現身總統府前陳情拉布條

    「小微」和「恩綺」因涉武統言論，被移民署廢止依親居留和長期居留許可，並限期31日前離境。兩人今天在台籍先生陪同下到總統府前陳情，拉起寫有「還我母親權」布條。（中央社）

    「小微」和「恩綺」因涉武統言論，被移民署廢止依親居留和長期居留許可，並限期31日前離境。兩人今天在台籍先生陪同下到總統府前陳情，拉起寫有「還我母親權」布條。（中央社）

    2025/03/28 23:12

    〔中央社〕陸配「小微」和「恩綺」因涉武統言論，分別遭移民署廢止依親居留和長期居留許可，並限期31日前離境。兩人今天在台籍先生陪同下到總統府前陳情，拉起寫有「還我母親權」布條。

    「亞亞在台灣」陸配劉振亞涉武統言論遭移民署廢止依親居留許可、限期離境，已於25日晚間搭機出境。

    類似個案的陸配「小微」和「恩綺」也因發布影片涉鼓吹武統言論，遭移民署分別廢止依親居留許可和管制5年不得再申請依親居留，及廢止長期居留許可，同時都限期於31日前離境。

    「小微」和「恩綺」下午2時許在兩人台籍先生的陪同下，前往中正區總統府陳情拉布條，訴求「還我母親權」，同時將陳情資料遞交給總統府憲兵。

    轄區警方、台北市警察局中正第一分局獲報後，立即派員到場處理，考量影響人行道通行問題，柔性勸導兩對夫妻移至附近介壽公園陳情，但全程鮮少發言陳述，直到下午2時40分許才離開現場。

    針對「小微」和「恩綺」2人是否已提訴願，移民署截至晚間10時仍未回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播