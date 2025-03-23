闖立院直播掀爭議 新黨游智彬又闖桃園南崁多加教會鬧場

新黨副秘書長游智彬今天闖入桃園南崁多加教會，自言自語抨擊「教會也在搞罷免」，引發教會志工不滿。（多加教會提供）

2025/03/23 18:10

〔記者余瑞仁／桃園報導〕新黨副秘書長游智彬本月21日持記者證闖入立法院2樓媒體區開直播，過程中與綠營立委助理發生衝突引發爭議；今天下午，游智彬又闖入位於桃園市蘆竹區的多加教會，走進教會抨擊教會成為罷免連署站、自言自語一番後離去，引發教會志工不滿，錄下游闖入又離去的畫面，痛批鬧場。

蘆竹南崁多加教會牧師陳曉煒為罷免桃園市第一選區國民黨立委牛煦庭領銜人，教會目前為罷免連署站。教會志工表示，身兼桃園市政府顧問的游智彬今天下午突然獨自一人拿著手機走進教會內，教會志工當下要求他不得拍攝到現場人員，游仍在教會內轉了一圈，自言自語稱說自家三代是基督徒，並對教會內人員稱「神會祝福你」，隨後轉身準備離去時，又嗆聲「我一直以為教會是中立的，沒想到我第一次看到，原來教會在搞罷免」，隨後走出教會離去。

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對於游智彬的行為，教會志工怒批這是來鬧場，並表示已經聯繫民進黨桃園市議員黃瓊慧，黃瓊慧表示明天將聯合多名議員召開記者會，譴責桃園市政府跟張善政縱容市政顧問代表市政府前來鬧場。

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