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    強化區域安全 美國防部長下週將訪菲律賓、日本

    美國國防部長赫格塞斯下週出訪菲律賓、日本，這是他上任後，首度正式訪問印太地區。（美聯社）

    美國國防部長赫格塞斯下週出訪菲律賓、日本，這是他上任後，首度正式訪問印太地區。（美聯社）

    2025/03/22 07:32

    〔中央社〕美國國防部今天表示，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將於下週出訪菲律賓、日本，進一步強化同盟及夥伴關係，推進自由開放的印太地區願景。這是赫格塞斯上任後，首度正式訪問印太地區。

    美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）發布聲明表示，赫格塞斯下週將陸續訪問夏威夷、關島，以及菲律賓、日本，期間將會見美軍資深將領及拜會菲、日領導階層，並參與一系列雙邊會議。

    帕內爾說，這些交流互動將加強同盟及夥伴關係，推進自由開放的印太地區願景。赫格塞斯這趟訪問為美國與理念相近夥伴國在合作基礎下，攜手加強區域安全。

    帕內爾指出，這是赫格塞斯首度正式訪問印太地區，首站將訪夏威夷，與美國印太司令部領導層會面，接著造訪關島，預計巡視當地軍事設施並聽取簡報。

    赫格塞斯隨後將訪問菲律賓，與菲國領導階層商討安全議題，並會見美、菲軍人。在訪問日本期間，他除了參加硫磺島戰役80週年紀念儀式，還將拜會日本領導階層，與駐日美軍會面。

    硫磺島行政區分隸屬於東京都小笠原村，距離東京都中心南方約1250公里處。硫磺島戰役發生於二戰期間，1945年2月美軍登陸硫磺島，激戰了約1個月，美方約6800人戰亡、日方約2萬1900人戰亡。

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