美中新晶片戰開打？紐時：拜登將對中國半導體課徵「戰略性」關稅

拜登政府近日可能宣布對中國半導體等產品課徵額外關稅。（路透）

2024/05/11 21:14

〔編譯魏國金／綜合報導〕紐約時報報導，知情人士透露，拜登政府近日不僅將宣布對中國電動車課徵100%新關稅，同時也將對半導體在內的其他中國產品，課徵戰略性關稅的額外進口稅。

報導說，這項新關稅措施是針對美國前總統川普2018年，對規模超過3000億美元中國進口產品課徵高額關稅，進行4年審查的最終結果。

請繼續往下閱讀...

多數相關關稅預料將維持，但拜登希望對受到「2022降低通膨法」大量補貼的領域，提高關稅，這包括電動車、電池與太陽能板，拜登政府已投資數十億美元在乾淨能源產業上，以獎勵相關產品在美國生產。

報導也說，預料美國政府也將對半導體等產品課徵戰略性關稅，2022年跨黨派通過的「晶片與科學法」，為振興美國晶片製造提供補帖與其他獎勵措施。

「新美國安全中心」兼職高級研究員費斯（David Feith）與「范登堡聯盟國家安全協會」亞洲理事會成員努恩（Ben Noon）10日也投書日本經濟新聞，呼籲對中國傳統晶片（legacy）課徵關稅。

他們說，傳統晶片在全球半導體貿易的佔比較先進晶片更大，它們驅動多數消費性電子產品、汽車、飛機、工廠、醫療器材以及軍事系統。中國目前已佔全球傳統邏輯晶片產能30%，隨著中國的補貼政策，預料未該比例將飆升。

該文說，美國商務部近期針對美國產業對中國傳統晶片的依賴展開調查，該調查幾乎篤定發現對中國相關的依賴日益增加。

依賴中國傳統晶片將賦予北京強大危險的戰略影響力，使美國或許不得不採取比當前更大的干預政策，這或許必須超越技術出口管制，而採取更激進的關稅或甚至進口禁令。

文章指出，據悉拜登政府考慮對中國進口的晶片實施新關稅，此舉是以川普政府課徵25%關稅為基礎，將有助於縮減中國晶片直接進口72%。

然而美國目前最佳的反制之道是訴諸1974年的301條款，對中國的補貼、貿易竊取或其他行為展開調查，接著對中國的半導體業者課徵關稅、或直接禁止其產品進入美國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法