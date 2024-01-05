專訪》「國營事業禁肥貓」 侯友宜：人事年輕化 原則不超過62歲

侯友宜指出，為避免國營事業再有「肥貓」，國營事業人事派任應該年輕化，任用年齡原則上均不得超過62歲。（記者方賓照攝）

2024/01/05 00:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜昨日接受本報專訪指出，只要他當選總統，未來的國營事業人事任命將回歸專業，重視年輕化，被任命者年齡最高不得超過65歲，年齡屆滿65歲之後，每年要報行政院核定後延任，希望藉此避免任用非相關專業人員，導致國營事業營運績效不彰，而凡是連續績效不佳的負責人，該換就換。

侯友宜指出，為了避免國營事業再有「肥貓」，他主張國營事業的人事派任應該年輕化，除因機構性質有特殊需要者外，任用年齡原則上均不得超過62歲，而且年滿65歲應該更換，特殊情形者屆滿65歲後每年須報行政院核定。

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侯友宜表示，他相當重視國營事業的經營績效，未來國營事業應該比照民營企業，每年訂定績效指標（KPI），連續績效不佳者，將被考慮適任性並予以撤換，同時要杜絕黑箱政治酬庸，未來要修正相關法規，高階管理人員應該具有5年以上與公司經營業務相關的學歷或經歷，以落實專業化。

為避免外界詬病酬庸，侯友宜還主張國營事業應該公開徵選專業人才，透明公開徵選具有技術或企業經營專業的人才，並且要落實清廉化，用人重視人格品德操守，若有不當行為者，一律不予任用。

談到聯合政府話題，侯友宜表示，上一階段藍、白沒有合作成功，下一階段要用選票來促成，未來藍、白要共同促成政黨輪替、組成聯合政府，而且他會「用人唯才、不分黨派、用人用賢、充分授權」，對所有政黨他都秉持這種態度，只要理念一致的，都可以一起為台灣努力。他強調，自己是唯一說到做到，真正有誠意推動聯合政府的總統候選人。

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