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對中國人民釋善意！布林肯逛北京唱片行 買泰勒絲、竇唯專輯

美國國務卿布林肯26日臨時到北京一家唱片行買黑膠唱片。（法新社）

美國國務卿布林肯26日臨時到北京一家唱片行買黑膠唱片。（法新社）

2024/04/27 17:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯26日在北京與中國國家主席習近平、外交部長王毅會談後，臨時到北京一家唱片店，買了美國新世代流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）和中國搖滾歌手竇唯的黑膠唱片。

布林肯在結束訪問後，前往機場途中，繞到位於北京藝術區的「萊蒎（LiPi）黑膠唱片行，唱片行老闆遞給布林肯一張竇唯的專輯《黑夢》，布林肯另外也買了泰勒絲2022年發行的專輯《午夜（Midnights）》。

布林肯這趟訪問中國的其中一個目標，是強調國務院所說的，美中兩國「人民之間關係」的重要性，做為努力改善雙邊關係的一環。布林肯26日在唱片行說，泰勒絲正是美國出口的成功例子。

泰勒絲2019年發行的專輯《情人（Lover）》，打破國際藝人在中國專輯銷售紀錄，發行一週內媒體串流播放量、下載量和銷售量總計超過100萬，是完整版國際專輯在中國單週最高銷售量。

熱愛音樂、彈一手好吉他的布林肯說，他喜歡黑膠唱片，因為他喜歡欣賞唱片封套上的資訊，音樂是「最好的連接器，不論身在何處」。

唱片行老闆問布林肯喜歡什麼音樂，布林肯說他什麼類型的音樂都喜歡，但是「我有點停留在70年代」。

美國國務卿布林肯26日到北京一家唱片行買黑膠唱片。（法新社）

美國國務卿布林肯26日到北京一家唱片行買黑膠唱片。（法新社）

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