台中警辦職棒簽賭赫見「小隊長」 霧峰分局長：他說「去玩狗」

霧峰警分局。（資料照）

2024/05/11 19:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局霧峰警分局偵查隊被爆，偵辦職棒網路簽賭9日到一處民宅，赫見林姓小隊長在場，偵查隊讓他先離開再搜索，涉嫌「縱放」，對此，霧峰警分局長陳祥麟說，搜索前林小隊長到現場，偵查隊抵達時林已離開，至於為何在現場，林宣稱是「去玩狗」。

陳祥麟強調，林小隊長並不知這起簽賭案的偵查內容，也不知偵查隊會去搜索，不過，該分局還是會調查，林小隊長與嫌犯的交往過程與程度等細節。

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警政署刑事警察局警政監林明佐，於去年擔任台中市警局刑事警察大隊的大隊長任內，涉嫌收「黑錢」，當博弈與洗錢犯罪集團「門神」，台中地檢署本月2日搜索林明佐住處，查獲逾2000萬元的來源不明財產，3日依貪污等6項罪名，有勾串共犯等疑慮，向台中地方法院聲請羈押禁見林明佐獲准，正值此一警紀敏感時期，又發生林小隊長出入涉入職棒簽賭的民宅據點，更引發輿論質疑。

傳此一涉嫌「縱放」涉案人的疑案，是霧峰警分局偵查隊查緝職棒網路簽賭案，正針對一處簽賭集團的據點（民宅）搜索時，赫然發現同分局偵查隊的林小隊長在民宅內，霧峰警分局先讓林小隊長離開，之後再執行搜索，查扣現金賭資300萬元，K菸上百包，以及帳冊一批，帳冊顯示賭資恐達上億元。

對此，霧峰分局長陳祥麟說，偵查隊搜索之前，林小隊長確實到民宅，但是在偵查隊搜索之前就離開，返回到霧峰警分局，因此，偵查隊搜索民宅，沒有「縱放」的疑慮，至於林小隊長為何到民宅，林小隊長自述說，剛好與經營簽賭的嫌疑人是朋友，這位朋友養了許多狗，林小隊長是「去玩狗」。

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