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    列出5名中共豢養「賣國奸賊」 匿名者64︰習近平窮兵黷武拖垮經濟

    近來多個中共解放軍單位、學校，以及中國國際新聞、博物館等官網，突然出現中國國安部痛批中共政權的言論、列出5名號稱中共豢養「賣國奸賊」的詳細身分資料。（圖擷取自@64anonymous799 社群平台「X」）

    近來多個中共解放軍單位、學校，以及中國國際新聞、博物館等官網，突然出現中國國安部痛批中共政權的言論、列出5名號稱中共豢養「賣國奸賊」的詳細身分資料。（圖擷取自@64anonymous799 社群平台「X」）

    2025/04/01 18:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近來多個中共解放軍單位、學校，以及中國國際新聞、博物館等官網，突然出現中國國安部痛批中共政權的言論、列出5名號稱中共豢養「賣國奸賊」的詳細身分資料，事後相關言論雖然被火速撤下，但仍引發各界熱議。對此，知名駭客組織「匿名者」分支「匿名者64」（Anonymous 64）坦言是他們一手策畫。

    「匿名者64」（Anonymous 64）上月底在社群平台「X」（前Twitter）表示，他們近日駭入中國境內多個網站，不僅列出5名號稱中共豢養「賣國奸賊」詳細身分資料，還揭露中共兩會大肆宣傳「經濟高質量（品質）成長」的幕後真相為，「習近平重蹈漢武帝覆轍，窮兵黷武掠奪人民財富，導致國家經濟衰敗。」

    「匿名者64」透露，他們這次駭入的網站包含中共解放軍單位、學校，像是解放軍軍工研發技術協會、解放軍桂林航空技術學院、解放軍正軍級載人航天工程辦公室等；同時，中國國際新聞、一帶一路貿易商城註冊服務中心、人才招聘平台與河南殷墟博物館，也同樣被「匿名者64」駭入並放上相關資訊。

    值得一提的是，「匿名者64」去年曾被中國國安部指控，實際上是隸屬台灣國防部資通電軍的「台獨勢力」網軍，更揚言要懲戒他們，但我國國防部、行政院長卓榮泰皆已駁斥中方說詞並非屬實。事後「匿名者64」再度針對中國官媒網站發動網路攻擊，本次的最新攻擊也不忘打著中國國安部的名義，對其進行各種嘲諷。

    「匿名者64」去年曾被中國國安部指控，實際上是隸屬台灣國防部資通電軍的「台獨勢力」網軍，但說詞被我國軍方駁斥，該組織最新網路攻擊不忘打著中國國安部名義，進行各種嘲諷。（圖擷取自@64anonymous799 社群平台「X」）

    「匿名者64」去年曾被中國國安部指控，實際上是隸屬台灣國防部資通電軍的「台獨勢力」網軍，但說詞被我國軍方駁斥，該組織最新網路攻擊不忘打著中國國安部名義，進行各種嘲諷。（圖擷取自@64anonymous799 社群平台「X」）

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