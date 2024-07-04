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中國海警船恐嚇驅離我漁船 海巡署出動巡防艇強力護漁

針對中國海警船騷擾澎湖漁船，海巡署緊急調派偉星艦前往護航。（海巡署提供）

針對中國海警船騷擾澎湖漁船，海巡署緊急調派偉星艦前往護航。（海巡署提供）

2024/07/04 12:13

相關新聞：獨家》中國海警船大舉出動嗆「不要命了」 我國漁船急撤金門角海域

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕本報獨家報導，台灣漁船在中線以西海域，遭中國海警船廣播恐嚇驅離案，海巡署出面說明，此次派出巡防艇強力護漁，避免重演上次澎湖大進滿88號漁船救援不及，遭中國海警船強制登檢，扣留船隻進入中國福建圍頭軍港覆轍，讓我國漁船順利撤離。

海巡署表示，昨（3）日晚間8時35分，海巡署第十三（澎湖）巡防區接獲澎湖籍「龍劼滿」漁船撥打118通報，在澎湖馬公西北方60浬（限制水域外34浬，中線以西11.5浬）遭舷號不明中國海警船實施探照燈干擾，並逐漸靠近，同時廣播出言恐嚇澎湖漁民「不要命了」，強制驅離我國漁船。

海巡署第八海巡隊獲報後，立即調派在西南海域巡弋的「偉星艦」、澎湖海巡隊線上3539艇前往援處，增派10091艇緊急出勤；另同步通報漁業署通知附近作業漁船注意；晚間8時50分，「龍」號漁船表示已航離現場，未再遭海警船追逐，同時已加速駛離現場返航澎湖。

由於大進滿88號漁船遭扣押後，海巡署艦艇已在案發海域巡弋，並將附近海域列為巡護重點，依護漁勤務標準作業程序，掌握海域情勢及船舶動態，加強巡邏適時應對，全面提升執法巡護的作為。漁民朋友如在海上遇到突發狀況，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將會立即趕往援處。

中國海警船昨晚大舉出動，針對我國漁船廣播驅離。（民眾提供）

中國海警船昨晚大舉出動，針對我國漁船廣播驅離。（民眾提供）

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