拳擊國手淪詐騙集團監控手 警拘提竹聯幫龍堂5嫌

大批荷槍實彈警力將鍾嫌團團圍住，曾是拳擊國手的他在睡夢中落網。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/03 10:14

〔記者陸運鋒／新北報導〕竹聯幫龍堂士林分會成員陳姓男子等人，涉嫌在詐騙集團擔任拘禁販售人頭帳戶被害人的「監控手」，案經新北市永和警分局抽絲剝繭追查，拘提5嫌移送偵辦，而其中一名綽號「空安」的嫌犯鍾俊安，因有拳擊專長，還曾代表台灣參與國際賽事、風光一時，現淪為詐團一員，令人不勝唏噓。

據了解，41歲鍾嫌曾在台灣拳擊界大放異彩，長年穩坐57公斤級拳王寶座，多次入選代表隊參與國際賽事，曾榮獲釜山亞運第5名佳績，2004年更勇奪印尼總統杯冠軍，2006年杜哈亞運再獲第5名，但在某次的比賽中遭到對手重擊，導致左眼視力受損，後來又因為染上毒癮，走上歧途。

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永和警分局調查，65歲陳姓婦人日前在臉書看見名人「陳文茜」指導股票操作投資廣告，點擊連結後隨即與「假」陳文茜加入Line，對方教導下載、操作「72pro app」進行投資，讓陳婦深信不疑，落入詐騙陷阱。

據查，陳婦3月時前往銀行匯款400萬元至詐團所提供帳戶，到了5月中旬獲利了結想要出金時，對方又話術需要繳交保證金，且下載的投資APP帳戶也被鎖住，才驚覺上當而報案。

警方今指出，經專案小組擴大追查金流，發現陳、鍾嫌等人，是在詐團負責控制販售銀行帳戶被害人行動的「監控手」，於上週四見時機成熟後，前往台北市中山、士林等地區，將陳、鍾、賴、廖、李等5嫌拘提到案，查扣手機6支及毒品咖啡包200包等證物，警詢後，依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續追查幕後首腦。

警方提醒，詐騙集團常於社群媒體、影音平台投放假投資廣告，標榜穩賺不賠等詐術，騙取民眾鉅額財產，民眾投資應選擇政府核可之證券商或交易平台，不應將自身財物交予他人，避免受騙。

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警方逮捕竹聯幫龍堂士林分會成員陳姓主嫌。（記者陸運鋒翻攝）

警方逮捕賴嫌，並查扣毒品咖啡包200包。（記者陸運鋒翻攝）

41歲鍾嫌曾在台灣拳擊界大放異彩，多次入選代表隊參與國際賽事，曾榮獲釜山亞運第5名佳績，2004年更勇奪印尼總統杯冠軍。（記者陸運鋒翻攝）

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