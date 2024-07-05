車停路肩救癌末嘔吐妻被開罰4000元 佛心法官判決撤銷罰單

台中高等行政院的法官認為，陳男是救護癌末嘔吐妻子，不得已而行駛暫停路肩，判決罰單撤銷。（記者張瑞楨攝）

2024/07/05 14:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子去年載罹患癌症末期的妻子，於雲林縣被民眾檢舉違規行駛（暫停）路肩，雲林警方開出「行駛快速道路違規使用路肩」罰單，處罰4000元罰鍰，陳男提起行政訴訟，指擔心愛妻被嘔吐物噎到致命，他駛至路肩，暫停為妻子緊急救護，法官調閱醫療記錄，確實有記載陳男向醫師口述，妻子於快速道路嘔吐一事，法官佛心認為，行駛路肩對交通秩序侵害，與保全妻子生命，前者顯然比較輕，陳男又沒有其他更好的選擇，判決罰單撤銷。

判決書指出，陳男去年4月16日下午3時許，駕駛轎車行經雲林縣口湖鄉台61快速道路北上255.2公里處，被民眾錄影檢舉停於路肩，雲林縣警察局北港分局開出「行駛快速道路違規使用路肩」罰單，處罰鍰4000元，並記違規點數1點，陳男向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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陳男主張，當時癌症末期的髮妻，因腦部及胸部多次手術失去行動機能，突然嘔吐不止、滿口穢物，他須立即處理，以免愛妻噎到致命，他還強調，事後曾向居家安寧療護的醫師報告此事，聲明撤銷罰單。

法官勘驗檢舉人的錄影畫面，陳男轎車行駛（暫停）路肩屬實，不過，法官認為，行政罰法第13條規定，因緊急危難，包括自己或他人有生命、身體等面臨遇緊急危難，必須立即採取避難行為，可能犧牲他人法益，否則無法保全自己或他人，可以免於處罰，依錄影顯示，陳男當時緩慢行駛路肩（之後暫停），檢舉人開車輕易超越陳男的汽車，陳男確實有可能因妻子嘔吐，而行駛或暫停路肩。

另外，彰化基督教醫院居家安寧療護科的醫師也於病歷記載，醫師於去年4月27日到陳男家中訪視時，陳男曾說載妻子於快速道路時，妻子突然嘔吐，陳男把車停路肩救護，這些記載是4月27日，當時陳男尚未接到罰單，足以認定是真實。

法官強調，陳男上述開車行為，是為保護妻子生命、身體，不得已的必要手段，與侵害交通秩序比較，顯然後者比較輕，而且陳男也沒有其他更好的選擇，符合行政罰法第13條的緊急避難之阻卻違法事由，判決罰單撤銷，可上訴。

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