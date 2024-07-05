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獨家》澎湖漁船公海作業又被中國海警船騷擾 漁民嘆海巡署要求離開

澎湖漁船在公海作業，中國海警船亦步亦趨。（漁民提供）

澎湖漁船在公海作業，中國海警船亦步亦趨。（漁民提供）

2024/07/05 13:50

相關新聞：
不是叫澎湖漁船離開！海巡台中艦與中國海警船公海對峙影音曝

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國海警船持續騷擾澎湖籍漁船，今（5）日再進入公海，對我國漁船亦步亦趨廣播驅離，海巡署提前部署台中艦在旁邊護漁，但台中艦竟要求澎湖漁船離開，避免衝突擴大，氣得澎湖漁民高喊政府無用；海巡署回應，台中艦是為了漁民安全，要求漁船往中線以東移動，不要給海警船任何藉口扣押我國漁船。

自西嶼大進滿88號2日晚間遭中國海警船扣船後，中方就動作頻頻，3日晚間更大舉出動，惡言恐嚇廣播驅離我國漁船，4日則直接在公海廣播驅離，出沒七美西南、目斗嶼西北海域，任意廣播驅離我國漁船。針對中國海警船無理行為，海巡署也部署2艘大型艦艇，穿梭目斗嶼西北、花嶼西海域巡弋，展示強力護漁決心。

今日接近中午時分，澎湖漁民在北緯24度10分87秒、東經119度12分11秒（目斗嶼西北32海浬、接近海峽中線）作業，又遭到中國海警船跟監騷擾，並廣播驅離澎湖漁船，台中艦就在漁船伸手可及之處，但卻不是出面與海警船對抗，反而要求我國漁船離開，往南方更接近澎湖海域方向行駛。

漁民氣憤地說，作業區域請示漁業署是合法區，海巡署不僅未護漁，還要我國漁船離去，節節讓步的結果，澎湖漁民根本無法作業，這樣要國家及政府何用？針對漁民不滿，海巡署表示，台中艦要漁船先行離開，是保障漁民安全，避免發生衝突，並非對中國海警船讓步，強調護漁決心不變，海巡隊員都犧牲輪休，全天候捍衛我國海域安全。

海巡署巡防艇在公海，與中國海警船對峙。（澎湖海巡隊提供）

海巡署巡防艇在公海，與中國海警船對峙。（澎湖海巡隊提供）

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