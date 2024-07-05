台中警用機車首度大規模汰換 450輛電動機車亮相好壯觀

台中警用機車首度大規模汰換，今450輛電動機車亮相。（市警局提供）

2024/07/05 13:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局所屬各單位，目前共有3千多輛警用機車，為因應「零碳清淨運輸」環保目標，編列預算逐年汰換，今年一口氣汰換巡邏機車450輛，採用的兩款電動機車也在今天交車，現場450輛電動機車齊亮相，場面相當壯觀。

台中市警察局今天舉辦電動巡邏機車交車典禮，由副市長鄭照新主持，這批新採購機車包括「睿能Gogoro 2 Police SV」和「光陽S7 Keyless」兩款型號，配備先進技術和高效能電池，其安全最高速度可達90至95公里/小時，0至50公里/小時加速時間僅需3.5至4.4秒，並具有達155公里至170公里的強大續航能力。

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此外，每輛電動機車均配備了同步煞車系統和抽取式電池，車身前後都裝設有行車紀錄器鏡頭和紅藍警示燈等設備，大大提升員警執法安全性及效能；鄭照新表示，這是台中市警方首次大規模採購、汰換採用電動機車，編列6435萬元汰換添購450輛，續航力、速度在執勤上沒問題，有關電動機車方案費率部分，也不會造成警員執勤上困擾。

市警局長李文章說，採購的450輛電動機車將發到15個分局、118個派出所，在跨區攔截圍捕不會發生任何問題，未來6年內全面更換，至於淘汰的燃油車包括機車、汽車，將優先提供學校教學，以及其他局處使用，至於里程數較高的將拍賣，另外偏鄉山區有越野需求，則會保留部分燃油車。

市警局後勤科表示，目前全市有3100輛警用機車，視使用年限及預算編列逐年汰換，推動機車電動化，去年已先汰換35輛，今年則一口氣汰換450輛，預定明年將再添購350輛電動機車，以有效的綠能環保政策，實現節能減碳理念。

這批新採購機車有兩款型號，圖為「睿能Gogoro 2 Police SV」。（市警局提供）

另款為「光陽S7 Keyless」。（市警局提供）

台中市警局今天舉行交車典禮。（市警局提供）

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