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休旅車自撞分隔島 撞出酒駕+毒品...萎靡男辯「睡著了」

休旅車自撞中央分隔島。（警方提供）

休旅車自撞中央分隔島。（警方提供）

2024/07/07 17:26

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾在臉書社群PO出一段影片，一輛休旅車在西屯區台灣大道往市區方向行駛時，突緩速偏移車道後撞上中央分隔島，引發網友議論，轄區警方今天說，該起事故發生在6日下午，駕駛因酒後開車精神不濟衍生自撞，但這一撞除被查出酒駕，連車內的毒品也曝光，罪加一等。

台中市第六分局今天說明案情指出，該分局協和派出所6日下午15時46許獲報，西屯區台灣大道四段上有輛休旅車自撞中央分隔島，員警到場時發現，49歲的蕭姓駕駛明顯因精神不濟自撞，下車時一臉萎靡不振，還因站不穩差點跌倒，員警詢問是否飲酒及為何自撞時，他聲稱稍早停等紅燈時，因為太累「睡著了」。

直到後方車輛按喇叭他才突然驚醒，恍神中才會偏離車道撞上分隔島，此時警方聞到蕭男身上散發出酒味，經實施酒測，酒測值為0.44毫克，已明顯超過法定標準值，立即依法上銬逮捕，未料警方在附帶搜索過程中，又在車上發現K他命毒品（9.32公克），這下罪加一等依法查扣，並將蕭男帶返所偵辦。

警方懷疑蕭男也涉及毒駕，進一步對他採尿送驗釐清，訊後全案依公共危險及毒品罪嫌移送法辦； 六分局呼籲，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，民眾切勿以身試法，既傷身又傷財。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

蕭男下車時精神不濟差點跌倒。（警方提供）

蕭男下車時精神不濟差點跌倒。（警方提供）

警方在蕭男車上查扣K毒。（警方提供）

警方在蕭男車上查扣K毒。（警方提供）

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