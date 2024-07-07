1門3傑！ 竹縣刑大偵2隊3員警是全國模範警察

新竹縣警局刑警大隊偵2隊偵查員鍾志杰（右起依序往左）、小隊長方培安、偵查佐林立御先後當選全國模範警察，締造了一門三傑的佳話。（記者黃美珠攝）

2024/07/07 10:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣刑警大隊偵2隊偵查佐林立御從警不到6年，就因戮力從公，年僅26歲榮膺今年全國模範警察之列，全國罕見之外，所屬的偵2隊全員7人，包含他在內就有3人先後當選模範警察，比例之高更是全國少見，這1門3傑的佳話傳出，讓刑警大隊大隊長李奇勳也與有榮焉。

縣刑大偵2隊的全國模範警察「3傑」，分別是：偵查員鍾志杰，在2021年服務新湖警分局偵查隊小隊長時當選；接著是小隊長方培安，在2022年就在偵2隊榮膺，接下來就是今年的偵查佐林立御。

請繼續往下閱讀...

由於可以受薦成為全國模範警察的資格必須要從警5年以上，因此林立御跟今年另名當選人、台北市刑大偵查佐張睿城，並列為28名全國模範警察中最年輕的當選者，李奇勳說這非常不容易。

李奇勳眼中的林立御工作認真、負責盡職，辦案細心之外跟同仁也和睦相處，5年來考績都甲等。

去年因應本屆總統大選，林立御積極佈線查賄，掌握某特定陣營的支持者涉嫌現金賄選，經深入偵辦有成，讓2名涉案主嫌被收押、起訴，成為全台首宗涉及總統副總統選舉的賄選案件，穩定國安有功。

另外，林立御在偵防毒梟、詐欺集團方面也頻頻建功。光去年6、7月間，他就接連查獲甲基甲基卡西酮、K他命毒品多達數公斤，也破獲大麻農場案。還曾連破至少3個被列為C級和D級的詐騙集團，每次都把詐騙集團成員像粽子般連串逮捕10幾、20幾人。

李奇勳說，林立御還有1次為了追查新興毒品的源頭，不因藥腳施用過量暴斃可能斷了線索而放棄，反而透過手機，積極破解死者生前的各項通聯，最後果然溯源成功逮到了藥頭，對社會治安工作貢獻很大。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新竹縣警局刑警大隊偵2隊偵查佐林立御（中）以26歲之姿當選今年的全國模範警察，讓同隊的「前全國模範警察們」偵查員鍾志杰（右）、小隊長方培安（左）同感光彩。（記者黃美珠攝）

新竹縣警局刑警大隊大隊長李奇勳（右2）對於偵2隊偵查佐林立御（左2）能緊跟學長偵查員鍾志杰（左1）、小隊長方培安（右1）成為全國模範警察，豎起大拇指感到與有榮焉。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法