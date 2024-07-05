不是叫澎湖漁船離開！海巡台中艦與中國海警船公海對峙影音曝

台中艦與中國海警船公海對峙，廣播要求海警船離開。（海巡署提供）

2024/07/05 20:24

相關新聞連結：

獨家》澎湖漁船公海作業又被中國海警船騷擾 漁民嘆海巡署要求離開

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖陳姓漁民指稱，台中艦在海峽中線海域要求我國漁船往澎湖海域航行案，海巡署否認漁民說法，提出廣播及其他漁民錄影佐證台中艦展現寸土不讓決心，與中國海警船在公海對峙。

請繼續往下閱讀...

海巡署說，今日10時32分台中艦於海峽中線海域巡弋，發現中國海警船14609於目斗嶼西北方30浬、中線以東3.5浬，以航向161、航速26節，接近我國籍「慶福勝」等3艘漁船（位於目斗嶼西北28浬），台中艦立即切入「慶福勝」漁船與海警船中間，並向中國海警船廣播：「中國海警船14609，中國海警船14609，這裡是中華民國海巡署台中艦，你現在位於我專屬經濟海域，附近的船舶為我國合法通行的船舶，請保持理性不要干擾其航行，請保持理性不要干擾其航行作業。」中國海警船14609回應「在該海域巡弋，勿干擾執勤」。

台中艦全力保護國籍漁船安全，全程監控海警14609直到航離現場海域為止，期間未向「慶福勝」漁船廣播往澎湖方向航行。航經台中艦附近海域的船舶，特別將其拍攝到台中艦勇敢護漁的廣播影片傳送海巡，支持台中艦強力護漁決心。影片清楚聽到其錄到的內容：「附近的船舶為我國合法通行的船舶，請保持理性不要干擾其航行」。

海巡署已將海峽中線附近海域列為巡弋重點，全面提升執法巡護作為，同時呼籲漁民朋友在海上遇到突發狀況，請撥打118海巡服務專線，海巡艦艇會立即前往援處，確保漁民海上作業安全。

中國海警船騷擾公海我國漁船，台中艦強力展現護漁決心。（海巡署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法