為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不是叫澎湖漁船離開！海巡台中艦與中國海警船公海對峙影音曝

台中艦與中國海警船公海對峙，廣播要求海警船離開。（海巡署提供）

台中艦與中國海警船公海對峙，廣播要求海警船離開。（海巡署提供）

2024/07/05 20:24

相關新聞連結：
獨家》澎湖漁船公海作業又被中國海警船騷擾 漁民嘆海巡署要求離開

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖陳姓漁民指稱，台中艦在海峽中線海域要求我國漁船往澎湖海域航行案，海巡署否認漁民說法，提出廣播及其他漁民錄影佐證台中艦展現寸土不讓決心，與中國海警船在公海對峙。

海巡署說，今日10時32分台中艦於海峽中線海域巡弋，發現中國海警船14609於目斗嶼西北方30浬、中線以東3.5浬，以航向161、航速26節，接近我國籍「慶福勝」等3艘漁船（位於目斗嶼西北28浬），台中艦立即切入「慶福勝」漁船與海警船中間，並向中國海警船廣播：「中國海警船14609，中國海警船14609，這裡是中華民國海巡署台中艦，你現在位於我專屬經濟海域，附近的船舶為我國合法通行的船舶，請保持理性不要干擾其航行，請保持理性不要干擾其航行作業。」中國海警船14609回應「在該海域巡弋，勿干擾執勤」。

台中艦全力保護國籍漁船安全，全程監控海警14609直到航離現場海域為止，期間未向「慶福勝」漁船廣播往澎湖方向航行。航經台中艦附近海域的船舶，特別將其拍攝到台中艦勇敢護漁的廣播影片傳送海巡，支持台中艦強力護漁決心。影片清楚聽到其錄到的內容：「附近的船舶為我國合法通行的船舶，請保持理性不要干擾其航行」。

海巡署已將海峽中線附近海域列為巡弋重點，全面提升執法巡護作為，同時呼籲漁民朋友在海上遇到突發狀況，請撥打118海巡服務專線，海巡艦艇會立即前往援處，確保漁民海上作業安全。

中國海警船騷擾公海我國漁船，台中艦強力展現護漁決心。（海巡署提供）

中國海警船騷擾公海我國漁船，台中艦強力展現護漁決心。（海巡署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨家》中國海警船大舉出動嗆「不要命了」 我國漁船急撤金門角海域
2024/07/04 08:59

獨家》中國海警船大舉出動嗆「不要命了」 我國漁船急撤金門角海域
好消息！遭日方扣押基隆漁船「福洋266號」船長獲釋了
2024/07/05 19:29

好消息！遭日方扣押基隆漁船「福洋266號」船長獲釋了

全台最大房仲集團 店數突破1800店
澎湖漁船5人遭中國扣押恐遭判刑 陸委會：現在別做過多臆測
2024/07/04 18:24

澎湖漁船5人遭中國扣押恐遭判刑 陸委會：現在別做過多臆測
我漁船駕駛打瞌睡撞礁岩被日方查扣 歷經13天7船員才全返台
2024/07/05 14:42

我漁船駕駛打瞌睡撞礁岩被日方查扣 歷經13天7船員才全返台

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
馬辦要求承認九二共識 卓榮泰：不是承認哪個條件就能化解對方威脅
2024/07/05 09:50

馬辦要求承認九二共識 卓榮泰：不是承認哪個條件就能化解對方威脅
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播