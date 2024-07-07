衝「仁來瘋」買美股！ 小蠻腰正妹備2.5萬美金 警搜關鍵字阻詐

蘇女受到「黃仁勳效應」影響，下載APP後備妥2.5萬元美金，跑到銀行匯款投資美股。（警方提供）

2024/07/07 23:02

〔記者許國楨／台中報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期在台灣掀起一股AI旋風，主題演講更多次感謝台灣，稱讚台灣是世界重要國家，立刻圈粉無數，台中市一名妙齡女子也受到「黃仁勳效應」影響，從網路下載相關APP，還備妥2.5萬美金門檻後，依指示到銀行匯款進場購買強檔美股，還好警方及時勸阻，保住多年積蓄。

台中市第四分局黎明派出所，前天接獲轄內銀行通報，26歲蘇姓女子欲匯款投資美股，惟其匯款帳戶疑有異常唯恐遇詐，請警方協助了解勸阻，員警到場時，與穿著牛仔短外套、露出小蠻腰的蘇女對話過程中，得知其在旅居美國友人大力鼓吹下，加上「黃仁勳」風潮影響，決意進場購買強檔美股。

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但蘇女因不得其門而入，遂自行從網路下載「嘉信理財」的APP，備妥了2萬5千元美金門檻，依據上面的指示操作，殊不知急欲進場結果，卻已經掉入詐騙集團的陷阱，經查，蘇女跟風輝達執行長黃仁勳所帶來的「仁來瘋」旋風，拿出攢積多年的積蓄放手一搏投入美股。

但對於股市小白的蘇女來說，一切投資訊息均從網路而來，根本無法辨別其真偽，一心想著只要照著步驟進行，應該可輕鬆獲利，員警當場勸阻，並進一步用165反詐騙系統搜尋「嘉信理財」關鍵字，果然出現不少通報案例，告知蘇女近期發現不少民眾因投資美股受到詐騙，蘇女聽聞大驚失色，連忙揮手表示不敢再匯款了。

第四分局長李建興表示，經統計今年度1到6月阻詐金額近6478萬，其中以股票投資為大宗，再三提醒民眾，應慎選合法的投資平台，切勿點擊網路上來路不明的假投資廣告，或加入不明投資群組，若有疑問請撥打110或165反詐騙專線求證，以確保自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

幸機警行員與員警聯手阻詐，保住蘇女辛苦積蓄。（警方提供）

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