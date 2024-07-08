民進黨廉政會決議：鄭文燦涉貪若收押 立即停權3年

民進黨廉政會主委邱駿彥（中）會後受訪表示，如鄭文燦遭羈押確定，立即停權3年，一旦一審判決有罪，將研議進一步開除黨籍。（記者陳昀攝）

2024/07/08 20:31

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〔記者陳昀／台北報導〕前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，原以500萬元交保，檢方傍晚抗告成功，全案撤銷發回桃院更裁，最快今晚重開羈押庭。民進黨廉政會今晚歷經近2小時討論，7位出席委員一致決議，如鄭文燦遭羈押確定，立即停權3年，一旦一審判決有罪，將研議進一步開除黨籍。

民進黨廉政會主委邱駿彥表示，廉政會依照廉政條例規定確定予以立案，廉政委員會今晚一致決議，如果鄭文燦被羈押確定，立即停權3年，如果將來一審判決有罪，可能會進一步研議處分，依照廉政條例就是除名，如無罪，則撤銷停權3年處分。

邱駿彥說明，之所以從重處分，是因為廉政委員會認為，擔任國家公職等級越高，必須被要求越高，今天有7位委員出席，大家都很重視，其實鄭文燦的辯護律師也是廉政委員之一，但他也主動申請迴避、避嫌。

被問及鄭文燦是否表達意見或聯繫？邱駿彥說，沒有，鄭文燦應該知道民進黨廉政會今晚要開會，但沒有任何表達，廉政會也不需要等待回覆即可處理。

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