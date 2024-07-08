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鄭文燦交保撤銷發回更裁 桃院：漏夜分案確定法官、開庭時間

前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉嫌收賄500萬元，6日被桃檢聲請羈押，經桃院裁定500萬元交保後嶄露微笑步出法院；隨著檢方抗告成功，將再度到庭面對是否被收押命運。（資料照，記者余瑞仁攝）

前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉嫌收賄500萬元，6日被桃檢聲請羈押，經桃院裁定500萬元交保後嶄露微笑步出法院；隨著檢方抗告成功，將再度到庭面對是否被收押命運。（資料照，記者余瑞仁攝）

2024/07/08 18:13

相關新聞請見︰

鄭文燦交保檢抗告成功 高院撤銷發回桃院更裁

〔記者余瑞仁／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉貪收賄500萬元，法官裁定以500萬元交保，檢方不服提抗告，高院合議庭今（8）日裁定全案撤銷發回更裁。對此，桃園地院表示，待晚間收到高院裁定及卷證後，會立即分案確定承審法官，法官閱卷後會決定開庭時間並通知被告及檢方到庭。

法院相關人士︰最快明天上午重開羈押庭

桃園地檢署偵辦鄭文燦涉嫌收賄500萬元主導「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，檢察官5日傳喚鄭到案偵訊後當庭逮捕、6日凌晨向桃園地院聲請羈押禁見，法官審理後裁定以500萬元交保；檢方當庭提出抗告，桃園地院今天以最速件完作業將抗告卷證派專人送抵高等法院，高院合議庭審理後裁定全案撤銷發回桃院更裁。

高院合議庭認為，桃院未說明何以鄭文燦無羈押原因、必要性及依據為何，是否諭知交保500萬元等處分，即能排除鄭逃亡，或與其他共犯勾串、減證，認為桃院有裁定理由不備的違誤，因此撤銷原裁定，發回桃院更為裁定。

桃園地院將於晚間收到高院裁定及卷證後立即分案確定承審法官，由於法官還須閱卷才能定出開庭時間，並通知鄭文燦及檢方到庭。相關人士表示，由於法官閱卷後已是晚間，一般而言法官會顧及被告權益而儘量排除深夜或凌晨開庭，重開羈押庭時間應該不會定在今夜，最快應該是明天上午重開羈押庭。

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