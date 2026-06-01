公保年金今起調高6.46％ 逾8000退休公教受惠

公保年金今日起調高6.46％，適用對象為2016年度、2017年度、2018年度及2022年度開始請領公保養老年金的退休公教人員，逾8千名退休公教人員受惠。（資料照，考試院提供）

考試院與行政院公告，自今（1）日起調整2016年度、2017年度、2018年度及2022年度公教人員保險（公保）年金請領者的年金給付金額，調整比率為6.46％，預估將有8346名退休公教人員受惠。此次調整主要反映近年消費者物價指數（CPI）累計上漲情形，以維持退休公教人員年金實質所得與生活保障。

根據考試院與行政院會銜公告，行政院主計總處公布2025年度消費者物價指數累計平均數後，與公保年金制度自2014年6月實施以來各年度物價指數比較，其中2016年度、2017年度、2018年度及2022年度之累計成長率達6.46％，已超過公保年金調整法定門檻5％，因此依法啟動調整機制。

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考試院表示，公教人員保險法規定，當消費者物價指數累計成長率達正負5％時，得檢討調整公保年金給付金額。銓敘部綜合考量國家經濟環境穩定成長、政府財政狀況，以及公保準備金財務情形後，決定調整上述年度公保年金給付金額比率，並自今年6月1日起生效。

此次調整適用對象為2016年度、2017年度、2018年度及2022年度開始請領公保養老年金的退休公教人員，預估受惠人數約8346人。由於不同請領人的投保年資、投保薪額及年金給付金額不同，實際增加金額仍須依個別情況計算。

近年物價持續上升，退休團體也持續關注退休給付是否能反映通膨變化。除公保年金調整外，軍公教月退休金、遺屬年金及月撫卹金今年1月1日起已調高4％。此次公保年金給付調整，再度引發外界關注未來退休給付制度是否建立更制度化的調整機制。

考試院指出，若未來物價指數再出現重大變動，導致其他年度請領公保年金者符合調整條件，也將依規定啟動檢討程序，確保年金制度能適度反映物價變化，維護退休公教人員基本經濟安全與生活品質。

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