從蕭旭岑收台商百萬看加州華裔市長滲透 矢板明夫：讓人背脊發涼

矢板明夫表示，美國加州華裔前市長王愛琳被控在美國境內非法充當中國代理人，並提及馬英九基金會前執行長蕭旭岑收受台商政治獻金一事。圖為金溥聰公布蕭旭岑收受台商政治獻金照片。（資料照）

美國加州前阿凱迪亞市長王愛琳（Eileen Wang）被控在美國境內非法充當中國代理人，5月29日在洛杉磯聯邦法院出庭認罪。資深媒體人矢板明夫以此例當作例子，提及馬英九基金會前執行長蕭旭岑收受台商政治獻金一事，並強調：「看到這一幕，再回頭看美國發生的事情，很難不讓人背脊發涼。」

矢板明夫指出，王愛琳事件在全球華人圈引起巨大震撼，王愛琳與未婚夫孫耀寧經營一個看似普通的華文網站，外表像地方媒體，實際上長期配合北京操作輿論。替新疆政策洗白、攻擊法輪功、配合反台獨論述，甚至主動向中國官員邀功，自稱是美國的「政壇新星」。

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矢板明夫提到，最值得注意的是，王愛琳的未婚夫孫耀寧，先前已因替中國監控台灣總統蔡英文 2023年過境美國的行程而被定罪，而當年蔡英文訪美行程大部分都是公開資訊，全世界媒體都在追蹤，但中國仍投入大量資源，動用在美代理人監視台灣總統，希望取得公開資訊以外的細節。

矢板明夫分析，這說明「中國太在乎台灣」，擁有全球最強執法與反情報能力的美國都能被滲透到地方市長層級，那距離中國只有一道海峽、語言相通、人員交流頻繁的台灣，中國有可能不想盡辦法滲透嗎？

矢板明夫強調，多年來，中國透過地方社團、宮廟交流、僑界組織、地方媒體、自媒體、粉專、文化交流、商業合作等方式，在台灣建立了一層又一層的影響力網路。平常看起來都很正常，但真正發揮作用的時刻，往往是在選舉、外交衝突、軍演或是社會危機發生時。

矢板明夫也提到最近的馬英九基金會事件，表示「馬英九基金會的重要幕僚，被拍到疑似持有厚厚一疊來自中國廈門台商的政治獻金照片被曝光。而且沒有依法入帳，引起了社會議論」。矢板明夫坦言：「看到這一幕，再回頭看美國發生的事情，很難不讓人背脊發涼。」

矢板明夫指出，當時接受現金的1個月以後，馬英九就高調出面整合兩個主要在野陣營的總統候選人，希望促成藍白合作，最後沒有成功，台灣僥倖地躲過了一場政治風險。矢板明夫呼籲，非法接受政治獻金案的相關疑點，應該繼續追查下去。

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