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    首頁 > 生活

    「薔蜜」颱風外圍環流影響 北台灣今有偶陣雨

    2026/06/01 06:39 即時新聞／綜合報導
    今日北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    今日北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（1日）受到「薔蜜」颱風外圍環流影響，環境主要為偏北風，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，北部及東半部高溫約28至32度，中南部高溫約在33至35度，其中台南局部地區有機會出現36度以上高溫，中午前後紫外線易達過量等級，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，至於各地低溫約23至26度。

    空氣品質部分，宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

    週二（2日）清晨大台北地區及基隆北海岸有零星短暫陣雨；白天起各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    週三（3日）各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週四（4日）南海西南風帶來水氣，南部地區有不時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週五至下週日（5日至7日）低壓帶影響台灣，帶來更多水氣，環境轉趨不穩定；南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    28 ~ 32 29 ~ 34 30 ~ 34 26 ~ 34

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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