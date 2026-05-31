中國又控日本搞「新軍國主義」 小泉進次郎1句話嗆爆掀熱議！

日本防衛大臣小泉進次郎。（美聯社）

近年中日關係惡化，尤其是日本首相高市早苗上台後發表「台灣有事論」，中國更多次在國際上指控日本懷揣「新軍國主義」。對此，日本防衛大臣小泉進次郎今天（31日）出席知名安全防務論壇時反嗆中國，引發熱議。

今年度「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue）於5月29日至31日在新加坡舉行。中方代表、解放軍少將孟祥青在會上批評日本尚未清除軍國主義遺毒，沒有資格在香格里拉對話這樣的國際場合去談防務合作。

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對此，小泉進次郎今天出席論壇發表演說時，狠酸：「一個擁有大量核武器與戰略轟炸機的國家，竟然把這兩樣東西都沒有的日本稱為『新型軍國主義』，難道大家不覺得這很奇怪嗎？」小泉進次郎強調，日本始終遵守國際法與聯合國憲章，致力維護自由開放的國際秩序。

小泉防相這段嗆辣發言隨即被分享到X，引發日本網友熱烈討論，「再講白話一點，小泉就是在嗆中國『握有一大堆核武和轟炸機的傢伙，好意思說我？』」、「中國共產黨現在也只剩虛張聲勢的本事了」、「小泉說得一點都沒錯，第一時間立刻反駁，幹得漂亮」、「中國這國家真的很愛把自己的問題撇得一乾二淨，一臉正經地胡說八道」、「我是不知道他們是不是對著鏡子在罵自己啦，但流氓國家果然滿地都是蠢貨呢！」

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