赫格塞斯批歐洲搭美國便車 促歐亞盟友提高軍費占GDP 3.5％

美國戰爭部長赫格塞斯在「香格里拉對話」論壇上發表演説。（法新社）

美國戰爭部長赫格塞斯在新加坡舉行的「香格里拉對話」論壇上，再次批評北約盟國國防支出不足且過度依賴美方保護，並敦促歐洲國家效仿亞洲夥伴，積極增建軍備。

據《路透》報導，赫格塞斯在會中讚揚亞洲夥伴，在中國威脅加劇時調高國防支出，並與華府保持緊密一致。他直言，「我認為西歐應該借鑑一下」，並表示，「歐洲與北約必須做出一些重大決定」。川普政府長期指責歐洲各國政府對軍事投資不足、過度仰賴美國保護，並強力要求歐洲和亞洲盟友將國防預算提高至國內生產總值（GDP）的3.5%。華府更於5月從德國撤出5000名駐軍。川普甚至多次揚言退出北約，使美歐互信面臨考驗。

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對此，北約軍委主席德拉貢（Giuseppe Cavo Dragone）試圖淡化撤軍影響，強調北約凝聚力並未受損，其餘盟友有能力接替美方轉移的防務力量。德國聯邦國防部國務秘書希默（Nils Hilmer）也強調，德國正加速擴大軍事投資。

與此同時，歐洲各國防長在論壇中向亞洲夥伴重申，北約在歐洲之外仍具可信度。挪威國防部長桑維克（Tore Sandvik）指出，隨著北韓軍隊投入烏克蘭戰場，「歐洲大西洋與印太戰區已密不可分。」法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）則表示，「北約在印太地區的信譽，建立在其對抗俄羅斯侵略、捍衛烏克蘭的堅定態度之上。」

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