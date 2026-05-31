菲律賓防長提「群島哨兵」概念 阻中國海上擴張

菲律賓國防部長鐵歐多洛於2026年5月31日在新加坡舉行的國際戰略研究所香格里拉對話安全高峰會上發表演說。（路透）

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天在「香格里拉對話」提出「群島哨兵」及「海洋自由守護者」等概念，強調菲律賓將運用戰略地理位置，維護海上秩序，阻止中國海上擴張。

亞洲安全論壇「香格里拉對話」在新加坡舉行。根據菲律賓國防部發布新聞稿，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）今天發表演說指出，當前國際局勢日益複雜，理念相近國家有必要加強合作與匯聚，共同捍衛以法治為基礎的國際秩序。

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南海仲裁案裁決公布即將屆滿10週年之際，鐵歐多洛表示，菲律賓已成為國際法捍衛者的匯聚中心，特別是聯合國海洋法公約（UNCLOS）。

他指出，雖然盟友與夥伴之間在部分議題上存在歧見，但仍能在異中求同。在此基礎上，菲律賓願自我定位為「群島哨兵」（Archipelagic Sentinel）以及「海洋自由守護者」（Guardian of the Freedom of the Seas）。

鐵歐多洛強調，這兩個角色能讓菲律賓運用自身地理戰略優勢，守護海事自由、法律與實體基礎設施，讓全世界可以航行、貿易與繁榮。

他說，「菲律賓作為群島哨兵，將守護主權與合法權益，作為海洋自由守護者，將與國際社會共同看守區內海洋自由。」

雖然未點名特定國家，但鐵歐多洛提出的概念，顯然是針對中國在區內的海上擴張。

在演說中，鐵歐多洛抨擊中國無視南海仲裁案裁決結果，透過「邊談邊拿」（Talk and Take）策略，以談判作掩護，持續在南海獲取利益。

他也批評中國霸凌周邊國家，並舉出英國近期共諜疑案、美國加州阿凱迪亞市前市長王愛琳非法充當外國政府代理人等案件，暗指中國是外部滲透風險的來源。

另一方面，鐵歐多洛利用出席「香格里拉對話」期間，分別與美國、日本、澳洲、韓國、新加坡及瑞士等國防首長舉行雙邊會談，深化防務合作。

鐵歐多洛與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）重申致力深化美菲防務合作，以提升菲律賓在其專屬經濟區（EEZ）的嚇阻能力。

他也與日本防衛大臣小泉進次郎，就日本向菲律賓移轉阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦及TC-90巡邏機等議題交換意見。

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