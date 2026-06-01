睽違6年 捷克參議院議長韋德齊二度率團抵台

捷克參議院議長韋德齊（前排左）今天上午率團搭機抵台訪問，外交部政務次長吳志中（前排右）前往桃園機場接機。（記者朱沛雄攝）

捷克參議院議長韋德齊今天（1日）率團搭機抵台訪問，這是韋德齊繼2020年8月底首次率團訪台後，第二次訪問台灣，外交部由政務次長吳志中前往桃園機場接機。

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率約40人訪問團搭乘中華航空CI-68班機，於清晨5時4分降落在桃園國際機場，韋德齊除了逐一與外交部政務次長吳志中等接機人員握手寒暄，也向媒體揮手致意，隨後在外交部協助下通關離去。

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韋德齊訪台期間將晉見總統、副總統、會見立法院代表與各部會首長，另外也會揭幕「哈維爾長椅」與「捷克語教室」，以及國際知名新創展覽InnoVEX的捷克館，促進台捷雙方在政治、經貿、文化等領域的交流與合作。

捷克參議院議長韋德齊今天上午率團搭機抵台訪問，外交部政務次長吳志中前往桃園機場接機。（記者朱沛雄攝）

捷克參議院議長韋德齊今天上午率團搭機抵台訪問，這是韋德齊繼2020年8月底首次率團訪台後，第二次訪問台灣。（記者朱沛雄攝）

捷克參議院議長韋德齊今天上午率團搭機抵台訪問，這是韋德齊繼2020年8月底首次率團訪台後，第二次訪問台灣。（記者朱沛雄攝）

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