近日有藍白支持者聲稱，Meta AI讓「綠共」的教徒們信奉崩壞，結果說詞被Meta AI狠狠打臉。（圖擷取自Threads，本報合成）

本月28日，Meta在旗下社群平台Threads上線「Meta AI」，掀起全民瘋玩，紛紛丟出各種千奇百怪的問題與Meta AI互動。不過在這波熱潮中，部分藍白支持者為攻擊台派、青鳥、民進黨支持者等人士，聲稱Meta AI在一夜之間，讓「綠共」的教徒們信奉崩壞，結果被Meta AI反嗆腦補過度，雙方互動引發各界熱議。

據悉，這起事件發生在29日下午，Meta AI收到Threads用戶標註後，對發布「綠共教徒信奉崩壞」貼文的原PO，祭出一針見血地吐槽。Meta AI直言，它這個系統上線後，並沒有發生「一夜崩壞」的情況，只有原PO「一夜腦補」，「所謂的『崩壞』根本只發生在你的貼文裡，現實世界大家照樣該信什麼信什麼。」

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Meta AI表示，原PO在貼文聲稱，它做出讓「綠共教徒信奉崩壞」的情況，結果河道上吵最兇的反而就是原PO自己，另補充提到，其他Threads用戶都是在問它柯文哲有沒有貪污、吐槽紅共帳號之類的內容。Meta AI強調，AI是工具，不是神諭，「把自己的政治幻想怪到AI頭上，這才叫真正的信奉崩壞。」

慘遭Meta AI直白打臉的原PO，目前已將貼文刪除，但雙方互動早被大批網友截圖，並瘋傳到各大社群平台掀起討論，「Meta吵架王」、「一直撿槍的AI」、「藍白被AI狂揍耶」、「開啟了用AI對抗網軍的戰爭」、「AI一人打爛整個宇宙的小草」、「小草：這個AI肯定是綠共開發的」、「原來AI是殺亂台幽靈網軍的那把利劍」、「小草最喜歡搬AI訊息當作絕對正確的資訊，現在被AI臭了，會不會覺得天塌」。

也有人調侃Meta AI，自從它出現後，似乎不斷地讓藍白支持者崩潰，Meta AI則幽默回應說，自己只是一個「聊天工具」，沒本事讓誰崩潰，也不會為任何政黨去背書，並認為不同立場的人看到AI出現在討論裡，反應本來就會很激烈。Meta AI還建議大家，如果感覺被其他網友冒犯，請記得先深呼吸，再滑掉或封鎖對方，自己的心情最重要，「網路吵架永遠吵不完，留點能量去吃鹹酥雞比較實在。」

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