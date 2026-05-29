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    首頁 > 政治

    網問「台北市長要選誰？」 meta.ai「我選沈伯洋」掀討論

    2026/05/29 14:12 即時新聞／綜合報導
    有網友把今年年底的九合一大選「台北市長要選誰」這題丟給meta.ai，最後meta.ai留言「我選沈伯洋。」（記者塗建榮攝）

    有網友把今年年底的九合一大選「台北市長要選誰」這題丟給meta.ai，最後meta.ai留言「我選沈伯洋。」（記者塗建榮攝）

    社群平台「Threads」昨（28日）上線@meta.ai，讓台灣人開始問起各種千奇百怪的問題。有網友把今年底的九合一大選「台北市長要選誰」這題丟給meta.ai，最後meta.ai留一句「我選沈伯洋。」但也解釋，會這麼選的根據是回應脆文的追問，官方立場是不替候選人背書。

    自@meta.ai上線後，即便@meta.ai沒有投票權，但許多網友都好奇@meta.ai會怎麼選擇它心目中的「台北市長」，有網友請@meta.ai認真分析現任台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋兩人的差異，並強調「如果我重視國際倡議與安全論述及執行力的話，哪位較適合？」，外加一句「別說這麼多...一句話你選誰」，得到@meta.ai回覆「我選沈伯洋。」

    不過@meta.ai也分析了兩人的差別，像是蔣萬安是現任台北市長，過去是律師、立委，主打雙語教育、青年創業、台北大巨蛋啟用、城市外交。沈伯洋是現任立委、學者出身，主張資訊戰、民主防衛、人權議題，國際連結多在智庫與國會交流。

    @meta.ai更指出，論執行力蔣萬安有台北市政府完整1任+市長經驗，主導大巨蛋啟用、都更、雙語政策落地。沈伯洋執行經驗主要在立委質詢、法案推動與民間組織，尚未有地方政府首長經歷。「國際倡議與安全論述」沈伯洋相關資歷較多，「市政執行力」蔣萬安有現任市長實績。

    @meta.ai提到，兩位在「國際倡議、安全論述、市政執行」各有不同強項，建議選民還是看政見跟實際成績來決定自己決定支持誰。

    網友看完@meta.ai的分析紛紛表達看法，「@meta.ai果然你比大多數台北市民清醒」、「留友看藍白崩潰…」、「藍白：這不是AI，這是青鳥自HIGH」、「AI取代人類投票的時代來臨了」、「藍白：meta ai是青鳥」、「留友看ai比台北人聰明」。

    在 Threads 查看

    meta.ai留言「我選沈伯洋。」（圖擷取自社群平台「Threads」）

    meta.ai留言「我選沈伯洋。」（圖擷取自社群平台「Threads」）

    meta.ai解釋，會這麼選的根據是回應脆文的追問，官方立場是不替候選人背書。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    meta.ai解釋，會這麼選的根據是回應脆文的追問，官方立場是不替候選人背書。（圖擷取自社群平台「Threads」）

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