「半顆地瓜過1天」！坦尚尼亞台大生翻轉命運 蘇貞昌點出教育重要

總統府資政蘇貞昌（右4）以台大畢業生內森致詞為例，說明教育的重要性。（記者黃政嘉攝）

全國家長團體聯盟今於新北市新莊區進行第十一屆理事長、理監事暨會職幹部授證典禮，國民黨新北市長參選人李四川跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆受邀，但蘇巧慧因行程眾多趕不及，理事長梁子緒再邀蘇巧慧的父親蘇貞昌出席，蘇致詞幽默說，燈光一照，在他的反射下，可增加不少光彩，他以台大畢業生內森致詞為例，說明教育的重要，並為關心教育的蘇巧慧拉票，「讓我們新北出人才，台灣好將來」。

總統府資政蘇貞昌晚間8點多到會場，與李四川同場不同台，蘇貞昌到場便受到現場民眾熱烈歡迎，爭相合影，蘇貞昌致詞以自己髮型開玩笑說，本來理事長希望蘇巧慧來，但她現在選新北市長，今天一早就在板橋跑市場，又跑去原住民歲時祭儀、坪林、淡水等行程，新北太大，沒辦法趕過來，所以梁理事長問他能否來，他笑說理事長非常高明，因為燈光一照，反射起來，可以增加不少光彩，「我來打光，會場會更漂亮」，現場響起一片掌聲。

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「用沒有過濾的水過一天」

蘇貞昌以台灣大學昨天來自坦尚尼亞的環境工程學研究所博士班畢業生內森致詞為例，點到教育的重要性，他說，內森在他的國家放牛、放羊，他沒東西可吃，靠半顆地瓜和沒有過濾的水過一天，台灣提供給他不只是教育機會，是改變人生的機會，他也讚許梁子緒做不累、做不膩，一直拼的特質，這種人特別熱心。

他並說，蘇巧慧出身在教育家庭，她的阿嬤就是小學老師，蘇巧慧的妹妹在美國大學當教授，蘇巧慧當立委也在教育及文化委員會，其中很多都是關心學校教育，為學校爭取建設，得到多次優秀立委的肯定。他感謝大家的關心、支持，未來如果她有機會當新北市長，一定同樣用這個精神支持大家，關心學校、關心教育，「讓我們新北出人才，台灣好將來」。

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