網友詢問meta.ai柯文哲有無貪污。（取自Threads）

Meta旗下社群平台Threads，近期開始在台灣測試整合Meta AI功能，讓用戶可在貼文標註「@meta.ai」提問。功能一推出，立刻被大批網友拿來玩哏。一名網友今日發文標註AI並詢問「柯文哲有沒有貪污？」結果AI直接了當回應：「有。」讓小草崩潰。

部分小草不滿在下方留言區崩潰，反要AI「舉出賴清德做過什麼事讓人民震怒」、「評論1.25兆國防預算是否合理」。其他網友紛紛笑稱：「連meta都不給小草面子 笑死」、「抓到了！Meta是青鳥！」

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一名網友今日在Threads上標註meta.ai提問「柯文哲有沒有貪污」。結果AI回應：「有。台北地院一審在2026年3月26日判決柯文哲公益侵占罪、背信罪成立，合計判刑並沒收犯罪所得，包括侵占民眾黨政治獻金600萬、肖像權授權金450萬、挪用眾望基金會827萬餘元，木可公司侵占政治獻金6134萬餘元也被沒收。」

不過，AI也指出：「監察院2025年調查也認定，柯文哲政治獻金申報不實6530萬餘元，裁罰374萬元並沒入5579萬餘元。但『貪污』法律上分很多罪名，檢方求刑28年6月指控他涉收賄、圖利京華城案，目前案件進入審判階段，任何人被判決有罪確定前都推定無罪。」

網友紛紛在下方留言：「抓到Meta是青鳥」、「小草們要崩潰了」、「他們會說AI是資料訓練的結果」、「這樣算是法院跟Ai雙重認證嗎？」、「一個問句讓小草牙起來？」、「祖克柏要被打成民進黨側翼了」。

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