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    首頁 > 政治

    柯文哲：創黨到現在 民眾黨社會影響力還在上升

    2026/05/31 23:33 記者李容萍／桃園報導
    出席黨公職共識營，柯文哲喊：創黨到現在，民眾黨的社會影響力還在上升。（記者李容萍攝）

    出席黨公職共識營，柯文哲喊：創黨到現在，民眾黨的社會影響力還在上升。（記者李容萍攝）

    民眾黨5月30、31日一連兩天在桃園龍潭渴望會館召開2026黨公職共識營，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲等人出席第2天議程，柯文哲致詞表示，民眾黨從2019年創黨到今天，每一天都在風雨飄搖中度過，無一日不在驚濤駭浪中度過，現在民眾黨的社會影響力還在上升，這個他非常確信。

    「有人的地方 就有江湖」

    柯文哲說，他最喜歡拿iPhone來看事情，iPhone 1到iPhone 17，它就是一直修一直修，iPhone 1跟iPhone 2這相鄰的版本不會差很多，可是iPhone 1跟iPhone 17一定差很多。他期盼民眾黨發揮TQM（全面品質管理精神），有人的地方、就有江湖；遇到問題、就解決問題。

    柯文哲還說，台灣民眾黨創黨6年，一路走來始終如一。他非常確信，到現在為止，在過去的6、7年當中，其實台灣民眾黨還是一直繼續在成長。大家想想看，6年前台灣民眾黨有辦法找這麼多人開會嗎？沒有！所以我們還是繼續在成長」。「嘴巴在他們身上，他們高興講，啊做事是我們自己決定，所以，答案就是繼續做就對」。

    黃國昌也說，一個人走得快、一群人走得遠，今年的公職共識營跟往年不太一樣，把所有黨公職匯集在一起，共同確認民眾黨的價值跟方向，大家一起努力迎向2026年底的選舉，「我們都在一條船上，團結在一起，認真努力工作，堅持我們的價值跟目標，這才是回應我們的支持者最好的方式」。

    黃國昌出席民眾黨黨公職共識營致詞。（記者李容萍攝）

    黃國昌出席民眾黨黨公職共識營致詞。（記者李容萍攝）

    柯文哲（前左2）、黃國昌（前左3）今天在桃園市出席民眾黨2026黨公職共識營。（記者李容萍攝）

    柯文哲（前左2）、黃國昌（前左3）今天在桃園市出席民眾黨2026黨公職共識營。（記者李容萍攝）

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