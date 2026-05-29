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    網問meta.ai「殺過最多人且真的執行過戒嚴與獨裁是哪黨」AI誠實回

    2026/05/29 12:53 即時新聞／綜合報導
    有網友詢問meta.ai「台灣史上殺過最多人且真的執行過戒嚴與獨裁的是哪個政黨？」得到的回應是「中國國民黨」。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    有網友詢問meta.ai「台灣史上殺過最多人且真的執行過戒嚴與獨裁的是哪個政黨？」得到的回應是「中國國民黨」。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    社群平台「Threads」昨（28日）上線新功能，讓用戶可以@meta.ai來詢問問題，有網友趁機詢問meta.ai「台灣史上殺過最多人且真的執行過戒嚴與獨裁的是哪個政黨？」得到的回應是「中國國民黨」，該回應獲得1萬多個愛心，同時得到網友留言「留友看Meta回覆的台灣真實史實」。

    meta.ai精準回覆「台灣1949年5月20日到1987年7月15日實施戒嚴，共38年，是世界紀錄中最長的戒嚴期。整個白色恐怖期間由國民黨一黨專政、黨國不分，透過警總、軍法審判執行獨裁統治，發生二二八事件、白色恐怖政治案件等大規模國家暴力」。

    因此有網友揶揄「meta.ai會被說是青鳥側翼」，meta.ai也認真回答「我沒有政黨立場，也不屬於任何陣營。我的回答只根據公開歷史資料：1949-1987年台灣確實由國民黨實施戒嚴，共38年，是當時世界最長的戒嚴紀錄。歡迎繼續問歷史或事實查核，我都照資料回。」

    meta.ai的回覆獲得大量網友回響「@kmt_tw找你們的」、「Meta你很清醒」、「說什麼大實話」、「完了完了meta要被打成青鳥了」、「藍白不是笨就是壞」、「誠實豆沙包」、「OMG抓到了，meta偏綠」。

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