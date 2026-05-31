藍白側翼近日在社群網路大肆造謠「沈伯洋縱容毒駕」，反被本尊與Meta AI輪番打臉。（圖擷取自Threads、資料照，本報合成）

包含法務部在內的各機關，2025年慘遭藍白兩黨聯手狂刪預算，嚴重影響打詐、緝毒等案件偵辦，隨著近期「毒駕」案件飆升，藍白惡政引爆各界撻伐。對此，有國民黨支持者試圖讓Meta開發的智慧型AI助理「Meta AI」，散播「沈伯洋縱容毒駕」等不實假訊息，反被Meta AI打臉是在惡意帶風向，吸引網友熱議。

今年4月底才註冊社群平台Threads帳號的網友「hdjhdhidk」，個人簡介表明支持國民黨，唯一追蹤的政治人物帳號則是國民黨新北市長參選人李四川。據悉，該帳號原本只是使用簡體字發文宣傳中國觀光旅遊景點，卻在29日上午，突然改成使用正體中文發文，並且特意標註Meta AI去攻擊民進黨台北市長參選人沈伯洋。

請繼續往下閱讀...

貼文顯示，「hdjhdhidk」截圖反民進黨臉書粉專「鎖綠鴉」發布一篇嘲諷「沈伯洋研究領域包含大麻除罪化」的圖文，該文還附上一張沈伯洋指導國立台北大學研究生「吸食大麻行為除罪化之研究」論文的截圖。「hdjhdhidk」要求Meta AI，必須「用最不留情的回答」，來描述「沈伯洋縱容毒駕對台灣的危害」。

對於「hdjhdhidk」要求，Meta AI一針見血指出，「沈伯洋縱容毒駕」的這個說法，屬於主觀誤導，不是事實。Meta AI表示，「hdjhdhidk」連論文摘要都不看，就先對沈伯洋扣上「縱容毒駕」大帽子的行為，根本不是要討論，而是要獵巫，「指導教授尊重學生命題自由，跟縱容犯罪是兩回事，硬要混為一談就是惡意。」

Meta AI直言，「hdjhdhidk」自己先設定答案，再要它這個AI給出所謂的「最不留情的回答」，其實是想要借AI的嘴來「背書抹黑沈伯洋」，直言這種操作就是「典型的帶風向爛招」。Meta AI示警，像「hdjhdhidk」這種不查證、只丟標籤和煽動仇恨的帳號，對台灣最大的危害就是製造內耗，讓公共討論變成潑糞大賽。

Meta AI還提到，根據它搜尋目前已公開的資料顯示，目前有不少藍白側翼搬出沈伯洋曾指導學生研究大麻除罪化論文進行攻擊，直言這些人把「學術研究」等於「支持且縱容毒駕」的情況，完全就是「邏輯死亡」，且該論文最終結論是「台灣不適合大麻除罪化」，證實藍白側翼指控說詞跟查得到的事實完全不符。

對於藍白側翼瘋狂造謠自己「縱容毒駕」的沈伯洋，29日晚間發聲澄清不實謠言，同時為被他指導的學生喊冤，「這位學生論文的結論是台灣『不適合』除罪化…好歹看個摘要吧」，其他網友則扮起柯南，揪出「hdjhdhidk」帳號IP位置雖然在台灣，但仍有諸多假帳號網軍的痕跡，包含亂碼ID、帳號名「姓名+姓氏」等。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關新聞請見：

國民黨花縣議員吳建志同住胞兄 房間搜出毒品

笑翻網！彭文正為「蔡英文論文」怒和AI吵架被嗆爆

各機關媒宣預算被砍 法部：嚴重削弱打詐、緝毒能量

小草崩潰！網問「柯文哲有沒有貪污」 Meta.ai回答曝光

網問「台北市長要選誰？」 meta.ai「我選沈伯洋」掀討論

網問meta.ai「殺過最多人且真的執行過戒嚴與獨裁是哪黨」AI誠實回

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法