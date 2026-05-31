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    首頁 > 政治

    臉盲加劇？ Meta AI「蔣萬安 = 鄭捷、賴清德被當孔劉」轟動全網

    2026/05/31 16:57 即時新聞／綜合報導
    左至右為鄭捷、蔣萬安、孔劉、賴清德。（本報資料照、美聯社資料照、圖擷取自「賴清德」粉專，本報合成）

    左至右為鄭捷、蔣萬安、孔劉、賴清德。（本報資料照、美聯社資料照、圖擷取自「賴清德」粉專，本報合成）

    Meta近期在旗下社群平台Threads測試「Meta AI」，只要在任何貼文中標註「@meta.ai」，就能讓它留言回應問題或對話互動，吸引大批網友瘋玩。然而有不少人發現，Meta AI似乎有嚴重的「臉盲」，尤其在辦認照片中的人物時，出現一連串大翻車，不僅國內外娛樂圈人士被認錯，還波及多名台灣政治人物。

    號稱智慧型AI助理的「Meta AI」，由於對照片人臉辨識失誤率過高，成為全新網路迷因哏。目前已知受害者包含IU、孔劉、胡瓜、呱吉 、黃宣、納豆、菜頭、林俊傑、潘若迪、孫淑媚、盧廣仲、「館長」陳之漢、五月天主唱「阿信」、TWICE成員「彩瑛」、席琳狄翁（Celine Dion）、「竹北吊車大王」胡漢龑等人。

    也有網友從不同方面，挑戰Meta AI臉盲極限。有人搬出「台灣總統賴清德」與「韓國男神孔劉」的照片，詢問Meta AI哪一位誰才是孔劉，結果Meta AI不僅回應2人都是，還強調賴清德是「年輕時期的孔劉」；另一人則是列出「台北市長蔣萬安」與「2014北捷隨機殺人犯鄭捷」的照片，請Meta AI指出誰才是鄭捷，未料Meta AI竟將蔣萬安認成鄭捷，還把鄭捷指認成日本秋葉原無差別殺人事件凶嫌。

    相關貼文一出，立即掀起大批網友熱議，「居然連AI都分不清楚」、「孔劉被黑最慘的一次」、「Meta AI比我還臉盲」、「孔劉傾家蕩產也要告你」、「Meta AI認證相由心生」、「這就是藍白眼中的『帥哥』」、「AI認證我大台北市長是鄭捷」、「藍白腦：幹！青鳥做的AI啦！」、「自稱殺人魔後代，其實也沒冤枉他」、「看起來都不是善類，難怪死也要把殺人大魔王當祖先認祖歸宗」。

    有人好奇詢問Meta AI，為何在人臉辨識方面會遠遠落後其他AI？Meta AI對此回應，因為它的程式被設定「不做人臉辨識」、「不存個人臉部資料庫」，因此無法支援辨識圖片裡的真人身份，避免隱私風險。還有人問Meta AI，是否會害怕被人類提告，Meta AI直白表示「不怕」，強調它回覆任何用戶的內容都公開、可截圖存證，還吐槽若真地要告也是告母公司Meta，而不是它這個「數位工具人」。

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