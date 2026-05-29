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    首頁 > 政治

    笑翻網！彭文正為「蔡英文論文」怒和AI吵架被嗆爆

    2026/05/29 16:41 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人彭文正。（資料照）

    資深媒體人彭文正。（資料照）

    Meta旗下社群平台Threads近期開始在台灣測試整合Meta AI功能，讓用戶可在貼文標註「@meta.ai」提問。功能一推出就廣受網友歡迎。有網友發現，資深媒體人彭文正轉貼了一篇「meta.ai」稱前總統蔡英文是倫敦政經學院法學博士的回文，並不滿表示「錯，蔡英文不是倫敦政經學院法學博士」，他還要求AI更正回文，並嗆聲：「你如果不懂，請多看《政經關不了》。」彭文正和AI吵架，立刻吸引網友熱議，還有網友在貼文下方標註AI問「彭文正是不是通緝犯？」結果AI回應「是」。

    彭文正今日凌晨在Threads上轉發了該則AI回覆網友的回文，並表示：「錯！蔡英文不是倫敦政經學院的博士。」彭文正稱，1983年蔡英文根本沒有遞交正式的論文，包括倫敦大學圖書館、IALS圖書館、LSE圖書館都沒有1983年版本的論文被送入，也沒有任何的論文編號。彭文正表示，所以蔡英文是確確實實的假博士，「請更正！你如果不懂，請多看《政經關不了》。」

    文章下方，網友紛紛留言嗆爆：「和AI吵真假論文你是第一個」、「我來朝聖有人跟AI吵架」、「連AI都打臉你」、「留友看通緝犯吵輸AI」、「留友朝聖通緝犯跟AI吵架還惱羞」、「真的好丟臉」。

    還有網友標記AI問「彭文正是不是通緝犯」，結果AI回應：「是。彭文正因蔡英文論文案涉及妨害名譽，經傳喚未到，2021年台北地方法院對滯留美國的他發布通緝。」

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