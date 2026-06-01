獨立參選的美女寶寶已找到服務處 楊寶楨：正一個里長一個里長拜會

獨立參選的楊寶楨，日前拜會泉源里長羅文甫，聽取市政改善意見。（翻攝楊寶楨臉書）

退出民眾黨而獨立參選中市東南區市議員的民眾黨前發言人楊寶楨表示，她已在東區與南區交界找到競選服務處；而沒有政黨奧援，無法請柯文哲站台，要如何增加聲量？楊寶楨表示，現今就一里一里的拜訪里長，徵詢對市政的意見，雖然有些里長基於與現任市議員關係較不易拜會，但她會持續努力。

民眾黨雖是小黨，但仍是一個政黨，還有創黨主席柯文哲及現任主席黃國昌等政治明星可以替市議員參選人創造聲量。而退黨後的楊寶楨，雖然知名度不小，但是還是要有大咖來協助創造聲量，沒有政黨奧援的「寶寶」，要如何打年底的這場選戰？

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楊寶楨表示，她已找到服務處，地點是位在東區與南區的交界處，而目前所能做的，就是一個里長一個里長拜會，並非所有里長都不願意與她接觸，日前她就拜會東區泉源里長羅文甫，聽取他的市政看法，雖然沒有支持她，卻同意讓她將合拍照PO上臉書，讓她很感動，她表示持續努力拜會里長。

楊寶楨指出，她也會在臉書介紹東南區的美食，來獲選民的支持。

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