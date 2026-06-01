鄉代拚連任！彰化花壇鄉長選戰他退出變綠藍對決

民進黨花壇鄉長參選人葉繼元。（資料照）

彰化縣花壇鄉長顧勝敏即將兩屆任滿轉戰縣議員，下屆鄉長一職綠、藍原各有2人備戰，其中民進黨鄉民代表許澤鈿與上屆參選鄉長失利的葉繼元都投入參選，民調後由葉繼元代表出征；國民黨則有現任花壇鄉民代表會主席沈文盛與鄉代翁啟祐投入選戰，原本將進行協調，不過翁啟祐今天（1日）突然宣布「退出鄉長選舉」，他並表示先求穩再求好，因此決定拚鄉代連任，花壇鄉長選舉也因此回到綠藍對決。

擁有超高人氣的花壇鄉代翁啟祐指出，經過多方面審慎思考後，由於黨內已有同志登記參選鄉長，為避免初選造成分裂，因此決定不前往縣黨部登記鄉長初選，年底選戰將拚第二選區花壇鄉民代表連任為優先考量。

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葉繼元本屆鄉長選舉臨危受命代表綠營參選，他雖非花壇在地人，但長期經營花壇，挾著此屆參選的知名度，實力堅強，下屆鄉長選戰也早早即開始布局參選，在花壇鄉虎山巖金針花成功帶動觀光經濟之際，他喊出合法車宿露營區，帶動夜間經濟與整體觀光鏈，發展深度旅遊與慢活觀光。

國民黨籍鄉代會主席沈文盛則獲前花壇鄉長顧金土及其子、現任鄉長顧勝敏的支持，平日即勤跑基層，其本身還是花壇急難救助會常務理事，熱心做善事，今年急難救助會就席開33桌宴請400多名需要幫助的鄉親，救助會並發送每戶1200元紅包與白米、麵條等生活物資，讓鄉親吃在口裡、暖在心裡。

國民黨花壇鄉長參選人沈文盛。（資料照）

國民黨花壇鄉代翁啟祐（右）宣布退出鄉長選舉。（資料照）

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