PSG衛冕歐冠引球迷暴動 法國各地219傷1死、780人被捕

巴黎聖日耳曼奪冠後，法國在地引發群眾暴動。法國當局表示，1名年輕男子一場交通事故中死亡，法國境內共有219人受傷、780人被捕。（美聯社）

法甲豪門「巴黎聖日耳曼」（PSG）在法國時間5月30日擊敗英超龍頭「兵工廠」（Arsenal），奪得歐冠聯賽冠軍完成二連霸，法國各地球迷瘋狂慶祝，不過狂歡活動卻失控成暴動衝突。法國當局表示，1名年輕男子一場交通事故中死亡，法國境內共有219人受傷、780人被捕。

根據《法新社》報導，5月30日巴黎聖日耳曼在歐冠決賽擊敗兵工廠後，成千上萬的球迷湧上巴黎街頭慶祝，法國各地也有許多慶祝活動，不過慶祝後續卻逐漸變調，演變成群眾暴動，甚至有人洗劫商店、砸車燒車，各地政府也派出鎮暴部隊維持秩序。

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法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）指出，在應對各地暴動之後，共有57名安全部隊人員受傷，法國境內共有219人受傷，其中有8人傷勢嚴重。努涅斯表示，全國約有15個城市發生了少量竊盜和搶劫事件，71個市鎮記錄暴力事件，與去年巴黎聖日耳曼贏得歐冠冠軍的慶祝活動相比，此次逮捕人數為780人，增加了32%。

巴黎檢察官辦公室宣布，一名20多歲的年輕男子騎著越野摩托車在巴黎環城公路出口匝道出車禍身亡。

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