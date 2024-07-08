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鄭文燦交保檢抗告成功 高院撤銷發回桃院更裁最快今重開羈押庭

前海基會董事長鄭文燦涉貪案交保，高等法院今上午收案後已正式分案，檢方抗告成功，合議庭將全案撤銷發回桃院更裁，最快今重開羈押庭。（資料照）

前海基會董事長鄭文燦涉貪案交保，高等法院今上午收案後已正式分案，檢方抗告成功，合議庭將全案撤銷發回桃院更裁，最快今重開羈押庭。（資料照）

2024/07/08 17:03

〔記者楊國文／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，收賄500萬元，主導「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」（華亞科技園區）旁農地自辦市地重劃案，經桃園地檢署傳喚當庭逮捕、向桃園地院聲請羈押，但法官審理後裁定以500萬元交保，檢方不服提抗告；高等法院今上午收案後已正式分案，檢方抗告成功，合議庭將全案撤銷發回桃院更裁，最快今重開羈押庭。

高院指出，桃院未發明何以鄭文燦無羈押原因、必要性及依據為何，是否諭知交保500萬元等處分，即能排除鄭逃亡，或與其他共犯勾串、減證，因桃院有裁定理由不備的違法，因此撤銷發回桃院更為裁定。

據指出，桃園市龜山區華亞科學園區外的一筆9.5公頃農地地主組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃為住宅區案，但因為該筆土地為農業用地，依法無法納入「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」區段徵收，但地主仍組自辦重劃會，桃園市府多次審議後勉強通過，但內政部審議後並未過關；期間，重劃會相關人士疑交付500萬元給鄭文燦，後來案件被打回票，500萬元款項也被退回。

檢園地檢署為查明真相，本月5日傳喚鄭文燦到案，並將他當庭逮捕，以涉犯不違背職務收賄罪，向桃園地院聲請羈押，但鄭否認指控，堅稱沒有不法，桃院裁定鄭以500萬元交保、並限制出境等強制處分。檢方不服提起抗告，桃園地院今日上午將檢方抗告書狀整卷送到高院，完成抗告程序。

高院立即公開正式分案，由法官雷淑雯承辦抗告案，審判長是許永煌，陪席法官黃美文。

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