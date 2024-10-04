柯文哲拒出庭應訊 律師黃帝穎列3大法律後果

京華城弊案持續延燒，檢方原訂1日上午第5度提訊前台北市長柯文哲（圖左黃衣者），但柯拒絕應訊，對此律師黃帝穎發文指出，柯文哲拒絕出庭，將面臨三大法律後果。（資料照）

2024/10/04 12:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城弊案持續延燒，檢方原訂1日上午第5度提訊前台北市長柯文哲，但柯拒絕應訊，對此律師黃帝穎發文指出，柯文哲拒絕出庭，將面臨三大法律後果，包含強制到庭、延長羈押、從重量刑等。

檢、廉偵辦京華城弊案，包含前台北市長柯文哲、威京集團負責人沈慶京、柯文哲辦公室前主任李文宗、威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎等人都陸續被羈押，檢方原本預計在本月1日提訊柯文哲，但柯文哲在法警提解時向看守所表明不願出庭，看守所人員立即向承辦檢察官報告，經審酌柯文哲身心狀況尚有疑慮後，決定另擇日再提訊。

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律師黃帝穎今上午發文指出，柯文哲拒絕出庭，將面臨三大法律後果。他表示朱亞虎認罪行賄，在實務上貪污案件的行賄者認罪，是對收賄被告的致命重擊，所以，柯文哲若因心防瓦解、防禦崩潰，而心虛無力出庭，尚屬一般貪瀆被告的常見狀態。

黃帝穎指出，一般在押被告，除了重病等例外請假事由外，均應配合檢方偵辦，沒有拒絕提訊的權利。簡單來說，北檢已經「禮遇」柯文哲，但如果柯得了便宜還繼續賣乖「拒絕到庭」，柯文哲面臨的第一個法律後果，就是檢察官依法強制被告到庭，警察直接上銬押上囚車帶往北檢。

黃帝穎也指出，柯文哲羈押禁見後公開聲明不提抗告並承諾「請檢察官於此二個月之羈押期間內，窮盡一切調查義務，本人亦會盡力配合調查」，結果柯文哲不到一個月就反悔！黃帝穎強調，柯文哲拒絕出庭，若遲延檢方偵查節奏，當然構成檢察官向法官聲請延長羈押的事由。這是柯文哲拒絕出庭的第二個法律後果。

黃帝穎提到，柯文哲拒絕出庭，拒絕配合司法查明真相，未來到了法院，被告犯後態度不佳，就是法院從重量刑的判決根據。強制到庭、延長羈押、從重量刑等3點，就是柯文哲拒絕出庭，必須面對的法律後果。

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