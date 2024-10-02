顏若芳揭市民陳情京華城容積變840％不合理 柯市府曾坦承為特案

台北市議員顏若芳質疑民眾黨立委黃珊珊曾稱京華城案為「通案非唯一」，她則秀證據打臉指2021年曾有市民向北市府陳情，柯市府卻坦承京華城為「特案」。（顏若芳辦公室提供）

2024/10/02 15:52

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因為台北市長任內涉入京華城案遭收押，檢廉查金流並擴大約談，台北市議員顏若芳質疑民眾黨立委黃珊珊曾稱京華城案為「通案非唯一」，她則秀證據打臉指2021年曾有市民向北市府陳情，柯市府卻坦承京華城為「特案」，她痛批柯文哲形同拿刀叉喝市民血、吃市民肉。

顏若芳表示，2021年9月9日都市計畫委員會第783次會議中，時任副市長彭振聲拍板通過京華城自創20%容積獎勵，讓京華城容積率暴增到840%，不當「準用都更」增加容積獎勵，更是史無前例。

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顏若芳說，不僅時任副市長林欽榮、都發局長林洲民都曾反對過京華城容積率，甚至有市民曾在2021年9月30日向北市府陳情表達不滿，因收到捷運局要徵收住宅作為捷運用地，容積率只有225%且還要分擔公設比，卻看到北市府可以替京華城把容積率從560%變成840%，相當不合理。

顏若芳指出，這位陳情人還自述，柯市府曾告訴他京華城是「特案」所以有回饋，她痛批這就是血淋淋的特權，黃珊珊跟民眾黨口中的「通案」，難道是在夢裡嗎？別再睜眼說瞎話！

顏若芳也說，陳情內容中說到，「我們並不想對抗台北市政府跟捷運局...我們只是小市民」，顯得相當無奈，從現在的種種證據可看出，當年已有各方透過各種管道提醒柯文哲，京華城容積率有問題，柯卻還臉不紅氣不喘的跟大家說「我不知道」，厚顏無恥到不可思議。

顏若芳痛斥，柯文哲曾說過財團是「刀叉吃人肉」，但當年柯文哲給京華城的容積大禮，如今卻顯得不僅是在圖利財團、圖利自己，更是在拿刀叉喝市民的血、吃市民的肉！

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