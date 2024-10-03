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市民好氣又好笑！大量土石沖入民宅 謝國樑：拿沙包先擋一下......

基隆有民宅遭土石「入侵」，謝國樑帶人勘災。（圖翻攝自謝國樑臉書）

基隆有民宅遭土石「入侵」，謝國樑帶人勘災。（圖翻攝自謝國樑臉書）

2024/10/03 19:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風山陀兒來襲，基隆今天下起豪大雨，多地傳出淹水、土石流災情，甚至發生土石「入侵」民宅慘況。而基隆市長謝國樑近日才因拿沙包壓人工草皮因應颱風侵襲挨批，今天視察受災戶時，又搬出沙包做為應急措施，讓基隆市民又好氣又好笑。

山陀兒外圍環流帶來大量雨量，造成基隆多處道路積淹水，多處還傳出山坡坍方、土石流災情，甚至有數間民宅遭大量土石「入侵」地下室，慘不忍睹。其中在基隆信義區東信路180巷就有一戶民宅後山2日深夜發生小規模坍塌，土石流將該戶民宅後門堵住，市長謝國樑獲悉後帶人前往勘災。

謝國樑表示，現場已請區公所協助，緊急調來沙包，以沙包暫時阻擋泥流進一步沖進民宅，但當下並未請居民撤離。用沙包當應急措施，隨即讓外界想到本月2日基隆表演藝術中心前鋪的大片假草皮四周用沙包壓住以防被吹飛，除此之外當天未見基隆市府有任何防颱動作，當時不少基隆人痛批「有夠蠢」。

有民眾今天在地方臉書社團「基隆語」分享謝國樑搬沙包擋土石流的新聞，狠酸「沙包如果擋不住，可以用人工草皮蓋上去就看不見了！」其他市民紛紛表示，「到底多愛沙包啦」、「沙包是擋水的，不是擋土石流的......」、「不只擋土石流，還可以壓草皮......萬能的沙包，沒用的市長」、「阿樑不要執著當市長了啦，看了很心酸欸」。

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