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    民眾黨動員力挺柯文哲 黃智賢：黃國昌能不能講人話別雙標？

    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    2024/10/03 10:34

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲因為台北市長任內涉入京華城案遭收押，民眾黨發起全國開講，全黨力挺柯文哲。對此名嘴黃智賢表示，柯文哲是指標，政客、媒體與側翼當然可以挺柯，這是每個人的權利，可是能不能講人類的語言？能不能有點良心與職業道德？能不能別雙標？「黃國昌，說你呢！」

    黃智賢在臉書PO文表示，對柯黨跟柯黨側翼來說，柯文哲做任何醜事，都是不能查辦的，這樣，才沒有司法迫害，媒體爆料，柯文哲去過88會館兩次，專業表演者黃國昌，要不要說兩句？台北市政府把北士科T17跟T18，賤價且免營運計畫書 BOT給新光人壽，當其時，吳欣盈是新光人壽副總，新光長公主，身為利害關係人，吳欣盈竟然名列民眾黨的不分區立委名單，而且不久後，就補上立委。

    黃智賢指出，柯文哲身為台北市長，拿台北市產，去圖利親信財團，這樣傍上財團圖利財團的事，柯文哲幹得得意之至，整個民眾黨，沒有一個人覺得可恥？柯黨側翼，簡直挺柯挺到成妖魔，柯文哲8年市長任內，所做所為，無不是利用選舉，利用市民給你的熱情與權力，圖謀自己的私利。

    黃智賢續指，柯文哲一直被縱容，從一開始在北市府養網軍，到後來利用市政府資源養民眾黨，利用立法院公共資源養民眾黨，光是這些，都已經犯了貪污治罪條例了，可是他被縱容，金光護體，從大巨蛋，到台智光，到北士科，京華城，柯文哲如果不叫違法圖利，什麼叫做違法圖利？

    黃智賢質疑，現今出現的骯髒金流，一樁樁，一件件，哪一件可以見人？是假發票？還是報假帳？96萬元小吃店？還是1000多萬的假肖像授權，是真以為人人都是無腦人，不知道柯文哲是在洗錢？還好意思說清白？是在耍無腦？還是把人民當無腦？不管是基金會跟協會，還是民眾黨部，還是柯文哲競選總部，還是木可，不是都在洗錢？

    黃智賢直言，政客、媒體與側翼當然可以挺柯，這是每個人的權利，可是能不能講人類的語言？能不能有點良心與職業道德？能不能別雙標？「黃國昌，說你呢！」

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