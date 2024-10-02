台灣政客討好人民放颱風假 謝金河︰沒人計較決策是否精準？

財信傳媒董事長謝金河指出，台灣的政客努力討好人民，讓人們只要賺一點小確幸就很高興，卻沒有人計較「一個決策到底精不精準？」（資料照）

2024/10/02 19:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風龜速移動逐漸接近台灣，即便尚未登陸，全台22個縣市仍在今（2）日停班停課，引起民眾熱議。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，台灣的政客努力討好人民，讓人們只要賺一點小確幸就很高興，卻沒有人計較「一個決策到底精不精準？」，也為此擔憂台灣人缺乏全民備戰的意識。

謝金河今日晚間在臉書發文表示，即便颱風還沒來，但全台都放了颱風假，也讓他的原本南下前往墾丁，考察當地觀光業到底有多麼不景氣的行程受到影響而取消。他也指出，台灣可能得跟著中國慶祝國慶，因為按照各縣市政府的颱風假放法，這一個禮拜或許都會放颱風假，「也許是大家共同討論颱風假怎麼放的時機了！」

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謝金河提到，他利用颱風假期研究目前的中東局勢，指出以色列去年至今仍無法全面剿滅哈瑪斯，「這也印證了一直以來的看法，在戰場上，大未必大，小未必小！這用在俄羅斯對烏克蘭，或者是以色列對哈瑪斯都適用。」他表示，以色列政府剿滅哈瑪斯行動引起國際社會抨擊，但他們仍強力執行打擊對手的任務，更陸續消滅哈瑪斯、黎巴嫩真主黨領袖。

謝金河直言，這一年來，以色列面臨的生存危機，只有以色列人感受深刻，「在國家面臨生存威脅的時候，對敵人不能手軟，這是以色列建國以來的生存之道，外人可能感受不到。」

謝金河也指出，其實台灣受到的威脅更大，但台灣缺乏全民備戰的意識，「像是放颱風假，政客努力討好人民，人們只要賺一點小確幸就很高興，沒有人計較一個決策到底精不精準？」。

謝金河坦言，他認同日本資深媒體人矢板明夫發文質疑，台灣的颱風假有時會變成政治人物討好選民的「買票工具」。另提到，他看到價值經濟研究者李東昇發文指出，「實力就是正義！備戰，能戰才能止戰，國防就是硬道理，台灣人要看清楚！」，認為這句話正好對應了，美國共和黨總統候選人川普提出台灣的國防預算經費要提高到GDP10%，「更值得大家重視！」。

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